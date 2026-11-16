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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً: هواوي تكشف عن موعد إطلاق وحشها القابل للطي Mate X8 بتصميم فائق النحافة

شركة هواوي
شركة هواوي
لمياء الياسين

أعلنت شركة هواوي رسمياً عن موعد الكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد، هواوي ميت إكس 8 (Huawei Mate X8)، والمقرر إطلاقه في الصين يوم 24 نوفمبر. ويأتي هذا التأكيد بعد يوم واحد فقط من تشويق الشركة للجمهور باستعراض التصميم الأولي للهاتف.

التصميم والمظهر الخارجي

على الجانب الآخر يحافظ الهاتف الجديد على هوية سلسلة Mate X الشهيرة، والتي تعتمد على آلية الطي للداخل لحماية الشاشة الكبيرة عند إغلاق الجهاز.  

أما عن مواصفات التصوير فيأتي الهاتف بكاميرا دائرية كبيرة، بينما تحتوي كل من الشاشة الخارجية والداخلية على كاميرا أمامية مدمجة داخل ثقب صغير.
فيما  أظهرت الملصقات والصور التشويقية الهاتف باللون الأرجواني الأنيق، مع استعراضه في وضعيتي الفتح والإغلاق لإبراز نحافته.

الإصدارات وسعات التخزين 

تشير التقارير غير المؤكدة إلى أن هواوي ستطرح الهاتف بنسختين مختلفتين لتلبية احتياجات المستخدمين وهي النسخة القياسية والتي من المتوقع أن تتوفر بخيارين للذاكرة وهما 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين و12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين
على الجانب الآخر من الممتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة أكبر16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين و16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين 

المواصفات التقنية المتوقعة

على صعيد العتاد الداخلي، تشير التسريبات إلى ترقيات ملحوظة مقارنة بالجيل السابق (Mate X7)، تشمل شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، وشاشة داخلية مرنة بقياس 8.15 بوصة، وهو ما يمنح مساحة عرض أكبر قليلاً من الجيل السابق، مع أنباء عن تزويدها بتقنية جديدة لتعزيز الخصوصية.
أما عن سعة البطارية فمن المتوقع أن لا تقل عن 6000 مللي أمبير لضمان أداء طويل الأمد.

السعر وموعد التوفر

لم تكشف هواوي حتى الآن عن الأسعار الرسمية أو موعد بدء المبيعات في الأسواق. وبإطلاق هذا الهاتف، تواصل الشركة التزامها بجدولها الزمني السنوي، حيث كان الجيل السابق (Mate X7) قد صدر في نوفمبر 2025. ومن المنتظر الكشف عن كافة التفاصيل المؤكدة خلال الحدث الرسمي في 24 نوفمبر.

شركة هواوي سلسلة Mate X سعة البطارية تعزيز الخصوصية كاميرا دائرية كاميرا أمامية

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