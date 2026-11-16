4 دول تطالب إسرائيل بإدخال مساعدات لغزة فورا

صار وضع الفلسطينيين في غزة لا يمكن تبريره مهماكانت الحكومات متعاونة مع إسرائيل، حيث الحكومة البريطانية إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة التي تضررت من الفيضانات الأخيرة وتواجه وضعًا إنسانيًا "مأساويًا".

جاء هذا النداء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا، حيث أكد البيان أنه لا مجال لمزيد من التأخير، ويجب السماح بـ"وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة"، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأضاف البيان أن إمدادات حيوية و150 ألف خيمة تنتظر السماح بدخولها إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء.

وأدت الفيضانات الأخيرة الناجمة عن "العاصفة الأولى فقط من فصل الشتاء" إلى تفاقم معاناة الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة.

وأضاف البيان: "ومع ذلك، فإن 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى محتجزة عند الحدود ويُمنع دخولها إلى غزة".

تابع "هذا الوضع قابل للتغيير تمامًا - ولا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك قبل أن يحل الشتاء بشكل كامل".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق، وانهيار المباني المتضررة، وإلحاق أضرار بالملاجئ والمرافق الإنسانية، وتعطيل الخدمات الأساسية.