إحالة المتسبب للتحقيق بعد 50 يوما.. قرارات حاسمة من "لجنة أراضي الدولة" لمحاسبة معطلي ملفات التقنين بالمحافظات

وجه الفريق أسامة عسكر مستشار رئىس الجمهورىة للشئون العسكرىة ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها لجان التقنىن بالمحافظات وجهات الولاية بتكثيف العمل على إنجاز طلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون 168 لسنة 2025؛ حرصاً على مصالح المواطنىن وسرعة إجراءات التقنىن.



وأكد الفريق أسامة عسكر أن القرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد فترة تلقى طلبات التقنين لستة أشهر جديدة يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطن فى تقنين أوضاعه وفقا للقانون، وهو ما تترجمه اللجنة من خلال اجراءات محددة للتيسير على المواطن الجاد وتقديم كافة الحوافز التى تسهم فى تسريع خطوات التقنين ، مشدداً على أن أى طلب لم تبدأ إجراءات التقنىن له خلال 50 يوماً من تقدمه على المنصة الوطنية للتقنين ستتم إحالة المسئول عن ذلك لجهات التحقيق للمحاسبة.

أراضي الدولة» تكشف آليات تسريع تقنين الأوضاع



أشار الفرىق أسامة عسكر خلال اجتماع اللجنة إلى أن المنصة الوطنية تلقت حتى الآن 360 ألف طلب منها ما ىزىد على 160 ألف حالة تم رفعها مساحياً وهناك نحو 70 ألف حالة منها جاهزة لإجراءات التقنين بالمحافظات، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون وتسليم العقود لمقدمى الطلبات.. فى الوقت نفسه كلف رئيس اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتنفيذ معاينات على أرض الواقع للأراضى الخاضعة لولايتها والمخصصة لجمعيات الأراضى والتأكد من الوضع القانونى لكل قطعة وكذلك أوجه استثمارها وموقف سداد المستحقات المقدرة عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة ورصد أى حالات تعدى وتحرير محاضر جنائية فورية.



الاجتماع ناقش ايضا معدلات تنفيذ موجات إزالة التعديات حيث كشف تقرىر لجنة انقاذ القانون أن موجات الإزالة الـ30 تمكنت حتى الآن من استرداد نحو 102 ألف قطعة ارض تم تسجيلها فى بنك الأراضى المخصصة للأراضى المستردة. وفى هذا السياق أكد الفريق أسامة عسكر على استكمال هذه الجهود والتصدى لكافة التعديات بكل حسم حفاظاً على أصول وممتلكات الدولة.