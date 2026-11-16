وزير الصناعة يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات الصناعية الهندية بالسوق المصري، وقد حضر اللقاء سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المحتملة بين البلدين والتي تشمل مجالات السيارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتطبيقات التكنولوجية.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل تواجد عدد كبير من الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية في شتى المجالات، مشيراً إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة للسوق المصري للاستفادة من الخبرات الصناعية الطويلة لدى الشركات الهندية في التكنولوجيات الحديثة بهدف رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وأوضح هاشم أن الوزارة حريصة على إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين القطاع الخاص المصري والهندي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المختلفة من خلال الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية التي تسهل نفاذ المنتجات الهندية المصنعة في مصر لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، لافتاً إلى أن صناعة السيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية للصناعات المستهدفة من أهم الصناعات التي يمكن أن تكون نواة للتعاون بين البلدين لا سيما وأن السوق المصري أصبح خلال الفترة الأخيرة محط أنظار الشركات العالمية العاملة في هذين المجالين.

ومن جانبه أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، لافتاً إلى أن الهند ترحب بالتعاون مع مصر في مجالات تصنيع السيارات والمركبات والطاقة النظيفة والبتروكيماويات باعتبارها من الصناعات التي تتمته فيها الهند بمزايا تنافسية عالية.