هيئة عمليات التجارة البحرية: استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول بمضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) صباح اليوم الإثنين، بتلقيها بلاغاً عاجلاً يفيد باستهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

وأوضحت الناقلة في بلاغها أنها تعرضت للضربة أثناء إبحارها إلى خارج المضيق.



أبلغت الناقلة عن إصابتها بمقذوف مجهول خلال مغادرتها مضيق هرمز صباح اليوم، وتعمل السلطات البحرية على التحقق من ملابسات الحادث وحجم الأضرار.

يأتي ذلك في ظل حوادث متزامنة بالألغام، حيث أعلنت البحرية الإيرانية فجر اليوم الإثنين عن اندلاع حريق وتوقف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية شرقي المضيق.

يأتي هذا في سياق تصعيد مستمر في المضيق، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع عدد ناقلات النفط التي تعرضت للحرائق والانفجارات في مضيق هرمز إلى 6 ناقلات منذ يوم أمس الأحد.

وأشارت بيانات الحرس الثوري إلى استهداف السفن التي تسلك المسار الجنوبي غير المصرح به من قبل طهران، رداً على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

أما حركة الملاحة العالمية، فدفع تصاعد الهجمات البحرية في مضيق هرمز شركات الشحن إلى تحويل مسارات التجارة نحو موانئ بحر العرب وخارج المضيق لتفادي المخاطر الأمنية.