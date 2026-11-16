"أبيك" يشدد على الاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي لدعم النمو الشامل

شدد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) على أهمية تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وموثوقة، بما يضمن دعم النمو الشامل وتوزيع فوائده على نطاق واسع، ولا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.

وأوضح بيان صادر عن المنتدى، اليوم / الاثنين /، أن هذه الدعوة جاءت خلال الاجتماع الختامي لكبار المسؤولين، الذي طرحت الصين خلاله مقترحًا لإصدار بيان بشأن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز رفاهية الإنسان.

وأوضح البيان أن المقترح يدعو إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين رفاهية الأفراد، مع التصدي لمخاطر التطوير غير الآمن للتكنولوجيا والحد من اتساع الفجوات الرقمية.

وقال السفير تشن شيو، رئيس اجتماع كبار المسؤولين في أبيك لعام 2026، إن اقتصادات المنتدى أظهرت قدرتها على التوصل إلى توافق في الآراء رغم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الوزارية والفعاليات رفيعة المستوى أسفرت عن نتائج توافقية.

وأضاف أن هذه النتائج شملت اتفاقات في مجالات متعددة، من الطاقة والأمن الغذائي إلى تنمية الموارد البشرية والنقل والتمويل.

وفيما يتعلق بالتجارة، بحث كبار المسؤولين إطار التعاون الصيني المقترح بشأن رقمنة التجارة للفترة 2027-2030، إلى جانب مشروع بيان بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ (FTAAP)، التي تمثل الهدف طويل الأجل للمنتدى بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن مشروع بيان منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ يحدد مسارات العمل المستقبلية في مجالات البحوث المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات والتعاون الفني، بما يساعد الاقتصادات على المشاركة بصورة أكبر في اتفاقيات التجارة عالية المعايير.

وفي السياق ذاته، أوضح المنتدى أن المناقشات المتعلقة بالترابط الإقليمي تضمنت المراجعة النهائية لمخطط أبيك للترابط للفترة 2015-2025، إلى جانب المقترح الصيني لتعزيز التعاون في مجال توطيد الروابط الإقليمية.

وأضاف أن المجلس الاستشاري للأعمال التابع لأبيك شدد على أهمية الحفاظ على انفتاح التجارة والاستثمار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير بنية تحتية مستدامة للترابط تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويمثل الاجتماع بداية أسبوع قادة "أبيك" الاقتصادي في مدينة شنتشن، المقرر عقده يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول المنطقة وممثلي قطاع الأعمال.