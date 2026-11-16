قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغلوا انشغال الشرطة بحادث قطار.. عصابة تسرق مجوهرات بـ400 ألف يورو في إسبانيا
أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة فورا
هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء
يشمل المنطقة بأكملها.. أستاذ علوم سياسية يحذر من حدث عسكري يغير مسار مفاوضات إيران
دعاء الفجر المستجاب.. ردد مفاتيح الرزق والفرج وبداية يوم مليء بالبركة
بيدق المسمار بضربة واحدة.. نجار مصري يبهر السعوديبن بمهارته وكرمه
قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينج في الصين.. ملفات نووية على الطاولة
خلي بالك وإنت سايق الصبح.. الضباب هيقفل الرؤية لأقل من 1000 متر لمدة 8 ساعات
محمد العدل ينتقد تجاوزات رواد السوشيال ميديا: ألفاظ لا يقرها دين ولا أخلاق
الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم
أمريكا تحذر مواطنيها في البحرين من هجمات محتملة.. والسفارة تدعو إلى أقصى درجات الحذر
عمدة موسكو: تدمير 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

راندا المنشاوي
راندا المنشاوي

قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعتذر للمواطنين إذا كانت قد قصّرت في أي أمر يتعلق بملف الإسكان، مؤكدة أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتدارك أي أخطاء أو أوجه تقصير، والعمل على توفير سكن آدمي يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تتفهم احتياجات المواطنين وتعدهم بمحاولة تغطية أي أخطاء حدثت، قائلة: «نعتذر لو كنا قصرنا في حاجة، نعتذر بشدة، لكن أوعد إننا هنحاول بقدر الإمكان إننا نغطي أي خطأ عملناه»، مشددة على أن الهدف هو تقديم مسكن يستطيع المواطن شراءه وفقًا لإمكاناته وقدرته الشرائية.

وردًا على مطالبة الإعلامية لميس الحديدي بزيادة الاهتمام بتوفير السكن المناسب للمصريين بدلًا من التوسع في طرح الوحدات الفاخرة، أوضحت المنشاوي أن طرح السكن الفاخر خلال الفترة الأخيرة يستهدف العاملين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على قطاعين أساسيين، هما محدودو الدخل ومتوسطو الدخل.

وأضافت أن الوزارة تستهدف أن يكون المواطن من متوسطي الدخل قادرًا على تغطية احتياجاته السكنية بالكامل، في إطار توجهها لتوفير وحدات تناسب مختلف الفئات والقدرات الشرائية.

الإسكان وزيرة الإسكان راندا المنشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

فصل طلاب

جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

رئيس "التأمين الصحي"

رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

تنسيقية الاحزاب

تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد