هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعتذر للمواطنين إذا كانت قد قصّرت في أي أمر يتعلق بملف الإسكان، مؤكدة أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتدارك أي أخطاء أو أوجه تقصير، والعمل على توفير سكن آدمي يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تتفهم احتياجات المواطنين وتعدهم بمحاولة تغطية أي أخطاء حدثت، قائلة: «نعتذر لو كنا قصرنا في حاجة، نعتذر بشدة، لكن أوعد إننا هنحاول بقدر الإمكان إننا نغطي أي خطأ عملناه»، مشددة على أن الهدف هو تقديم مسكن يستطيع المواطن شراءه وفقًا لإمكاناته وقدرته الشرائية.

وردًا على مطالبة الإعلامية لميس الحديدي بزيادة الاهتمام بتوفير السكن المناسب للمصريين بدلًا من التوسع في طرح الوحدات الفاخرة، أوضحت المنشاوي أن طرح السكن الفاخر خلال الفترة الأخيرة يستهدف العاملين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على قطاعين أساسيين، هما محدودو الدخل ومتوسطو الدخل.

وأضافت أن الوزارة تستهدف أن يكون المواطن من متوسطي الدخل قادرًا على تغطية احتياجاته السكنية بالكامل، في إطار توجهها لتوفير وحدات تناسب مختلف الفئات والقدرات الشرائية.