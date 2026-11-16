خلي بالك وإنت سايق الصبح.. الضباب هيقفل الرؤية لأقل من 1000 متر لمدة 8 ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم الاثنين؛ مما يساعد على تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على عدد من المناطق والطرق، قد تصل إلى حد الضباب، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

الشبورة تستمر لـ 8 ساعات

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبدا الشبورة المائية اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الشبورة قد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها.