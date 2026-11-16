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عمدة موسكو: تدمير 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة موسكو: تدمير 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، تدمير 32 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة، في سلسلة من عمليات التصدي التي أعلن عنها عبر بيانات متتالية.

وقال سوبيانين إن الدفاعات تمكنت من تدمير 6 طائرات مسيرة في البداية، قبل أن يعلن إسقاط 11 طائرة أخرى، أعقبها تدمير 15 طائرة مسيرة إضافية كانت متجهة نحو موسكو.

وبذلك يصل إجمالي الطائرات المسيرة التي أعلن عمدة موسكو تدميرها إلى 32 طائرة، وسط استمرار حالة التأهب للتعامل مع الهجمات الجوية التي تستهدف العاصمة الروسية.

وأكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن الولايات المتحدة تجري اتصالات وثيقة مع روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية، لبحث الخطوات المقبلة في التعامل مع الحرب والتطورات المرتبطة بها.

وقال كوشنر إن واشنطن تركز حاليًا على تسهيل التواصل المباشر بين روسيا وأوروبا، في إطار تحركاتها الرامية إلى فتح قنوات اتصال بين الأطراف المعنية ومناقشة المسارات المقبلة.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الاتصالات تشمل موسكو وكييف والعواصم الأوروبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات المرتقبة أو موعد تنفيذها.

موسكو عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين تدمير 32 طائرة مسيرة روسيا وأوكرانيا

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