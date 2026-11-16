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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأذن تعشق قبل العين أحيانا| كيف أسر رجب قلب عروسه صباح؟.. القصة الكاملة

عروسان مكفوفان
عروسان مكفوفان
محمود زيدان

روى العروسان المكفوفان رجب وصباح تفاصيل قصة حبهما التي بدأت من مقاعد الجامعة، بعدما جمعتهما الدراسة في كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، وتحول الإعجاب بينهما إلى حب تُوّج بالخطوبة ثم الزواج.

وقال رجب، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» المذاع على قناة المحور، إن بداية القصة كانت عندما تعرف على صباح في الجامعة، وأُعجب بها وبروحها الجميلة، موضحًا أن مشاعر الحب جاءت بعد الخطوبة، بعدما بدأت العلاقة بالإعجاب.

من جانبها، حكت صباح عن طريقة تقدم رجب لخطبتها، قائلة إنه كان يراها في الجامعة، وفي إحدى المرات بادر بسؤالها: «أنتِ محتاجة حاجة؟ في حاجة واقفة معاكي؟»، وبعد يومين فوجئت باتصال من شقيقته تخبرها برغبته في التقدم لها.

وأضافت صباح أنها شعرت بالسعادة لأنه لم يحرجها بالحديث معها مباشرة في موضوع الزواج، واعتبرت تصرفه دليلًا على أصوله واحترامه، مؤكدة أن ذلك كان من الأسباب التي جعلتها تتمسك به.

وأشارت إلى أنها استشارت نفسها أولًا، ثم تحدثت مع أسرتها، موضحة أن الأمر لم يواجه رفضًا من الأهل، وإنما بعض الخوف والقلق في البداية، قائلة: «إحنا لنا حق زينا زي أي حد تاني خالص».

وأكدت صباح أن مخاوف الأسرة بدأت تتلاشى تدريجيًا مع دخول رجب المنزل والتعرف عليه عن قرب، حتى تقبلت الأسرة الأمر، لتتحول قصة الإعجاب التي بدأت داخل الجامعة إلى قصة حب وزواج.

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