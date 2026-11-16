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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

91 عاما في عشق القرآن.. عوض الفردي يكشف أسرار رحلته إلى دولة التلاوة

واحد من الناس
واحد من الناس

في أول ظهور تلفزيوني له، حل الشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا، وأكبر متسابق في تاريخ برنامج «دولة التلاوة»، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، كاشفًا تفاصيل رحلته الطويلة مع القرآن الكريم، وكواليس مشاركته في البرنامج التي تحولت إلى قصة إنسانية ملهمة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

واستعاد الشيخ عوض الفردي خلال اللقاء محطات من حياته وبدايات ارتباطه بالقرآن الكريم، وكيف انتقل من التعلم في الكُتّاب والعمل في الزراعة إلى تلاوة القرآن في المناسبات والعزاءات، وصولًا إلى المشاركة في «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن حبه لكتاب الله ظل رفيقًا له طوال سنوات عمره.

من الكُتّاب إلى تلاوة القرآن.. رحلة عشق بدأت منذ الطفولة

وقال الشيخ عوض الفردي عن بداياته مع القرآن الكريم: «الطفل من أول ما بيتولد كان بيروح الكُتّاب، وده المكان اللي بنتعلم فيه القرآن الكريم، وأنا من سن 50 لحد 60 سنة اتعلمت القراءة والكتابة، وكنت بروح أساعد إخواتي في شغل الزراعة».

وأضاف: «ولما وصلت لسن الستين، كنت بختم القرآن مرتين في اليوم، لأني كنت شغوف جدًا بسماع القرآن من كبار المقرئين في الأفراح والمناسبات الدينية، ومنهم الشيخ فرحات والشيخ عبد الباقي، وكنت بقلدهم من كتر ما بسمع لهم، لكن قلت لازم أحفظ القرآن زيهم وأتعلم إزاي أرتله».

عزاء في قرية مجاورة كان بداية شهرته

وعن بداية شهرته في تلاوة القرآن الكريم، أوضح الشيخ عوض: «في البداية مكنش فيه شغل كتير، وكان كبار المقرئين موجودين، لكن في يوم كان فيه عزاء في بلدة مجاورة لأحد الأهالي، وكان موجود فيه فضيلة الشيخ علي الوكيل، وهو من خيرة القراء، وفوجئت إن كل الموجودين في العزاء عايزيني أنا اللي أقرأ القرآن، ومن هنا بدأت شهرتي وبقيت أتنقل بين القرى».

وتابع: «كنت بتلو القرآن يوم الثلاثاء، وكانوا بيشغلوا التلاوة علشان كل الناس تسمعني، بما فيهم أهلنا، ولقيت تشجيع وحماس وفرحة في قلوب الناس وعلى وشوشهم».

نجله شجعه على المشاركة في «دولة التلاوة»

وكشف الشيخ عوض الفردي كواليس مشاركته في برنامج «دولة التلاوة»، قائلًا: «كنت فاكر إن برنامج دولة التلاوة للشباب الصغير بس، وعشان كده مكنتش عايز أشترك، لكن أحد أولادي، اللي دايمًا موجود معايا، قالي: روح قدم وأنا هقدم لك بنفسي، وبالفعل روحت معاه وقدمنا الأوراق، واتقبلت، وده كان موقف مش هنساه في حياتي، حسيت إنه حلم وكنت سعيد جدًا».

وأضاف أن مشاركته في البرنامج كانت من أجمل التجارب التي عاشها، موضحًا: «دي من أجمل التجارب اللي شوفتها في حياتي، وكنت فخور وسعيد باشتراكي في البرنامج، وحسيت إني وسط أهلي وأحبابي، وكل الناس كانت بتعاملني بمنتهى الحب والتقدير»، موجهًا الشكر إلى القائمين على برنامج «دولة التلاوة» على ما قدموه له من دعم وتقدير.

تلميذه يكشف سر مرافقته الدائمة له

من جانبه، تحدث الشيخ أحمد، الذي يرافق الشيخ عوض في كل مكان وتتلمذ على يديه، عن علاقته به، قائلًا إن الشيخ عوض صاحب فضل كبير عليه، فهو من علمه قراءة القرآن الكريم وحفظه، مؤكدًا أنه يدين له بالفضل، ولذلك يحرص على مرافقته في كل مكان ورعايته باستمرار.

وحرص الشيخ عوض الفردي خلال الحلقة على تلاوة آيات من الذكر الحكيم، في لحظة عكست ارتباطه العميق بالقرآن الكريم، وقدرته على مواصلة رسالته في تلاوته رغم بلوغه 91 عامًا.

وفي ختام الفقرة، أشاد الإعلامي عمرو الليثي بالشيخ عوض ومشاركته في «دولة التلاوة»، قائلًا: «إحنا فخورين بيك وبمشاركتك في دولة التلاوة، وإنت قدوة لينا، وأتمنى تحصل على جائزة خاصة».

عمرو الليثي واحد من الناس دولة التلاوة

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