عمرو أديب: لست مع بيع الأراضي.. واستثمار رأس الحكمة يحقق عوائد لمصر لـ 20 عامًا

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه ليس مع بيع الأراضي، رغم وجود وجهات نظر ترى أن الأمر لا يمثل مشكلة، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة له أبعاد اقتصادية تتجاوز قيمة الصفقة المالية البالغة 35 مليار دولار.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، إن مشروع رأس الحكمة لا يقتصر على تدفق الأموال إلى الدولة، وإنما يترتب عليه تشغيل قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها مواد البناء، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن العوائد الاقتصادية للمشروع ستمتد لسنوات طويلة، قائلًا إن الـ35 مليار دولار ستترتب عليها آثار اقتصادية على مدار العشرين عامًا المقبلة، وقد تحقق مصر من خلال النشاط الاستثماري عوائد تفوق قيمة الصفقة نفسها.

وأشار أديب إلى أهمية تقدير الدور الإماراتي في المشروع، مؤكدًا ضرورة تذكر المواقف الإيجابية وعدم التنكر لها.

وشدد على أن الحديث عن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ووضع خطة اقتصادية أمر مطلوب، لكنه تساءل عن الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها، قائلًا: «طيب إيه اللي ينفع؟ أنت النهارده بتكلمني على إعادة هيكلة في الاقتصاد المصري تحت أمرك.. لكن بكرة هنعمل إيه؟».

وطالب بضرورة التحرك سريعًا في هذا الملف، بدلًا من الاكتفاء بطرح الاعتراضات والنقاشات النظرية دون تقديم بدائل أو حلول عملية.