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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد زلة لسان على قناة الأهلي.. ناقد رياضي يعتذر لـ الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن تفاصيل اعتذار أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، لنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة وجماهيره، بعد التصريحات التي أثارت حالة من الجدل خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي.

ونشر أحمد جلال رسالة اعتذار أحمد بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

، والتي حرص خلالها الأخير على توضيح موقفه وتقديم اعتذار لجماهير زعيم الثغر، مؤكدًا احترامه وتقديره للنادي السكندري.

وقال أحمد بلال في رسالة اعتذاره: «أعتذر عن أي شيء غير مقصود صدر مني وأثار سخط جماهير سيد البلد، مين يقدر ما يحبش إسكندرية ومين ما يحبش زعيم الثغر؟ كنت هتشرف إني سأرتدي قميص نادي الاتحاد يومًا ما».

وأضاف بلال في رسالته: «كل الاحترام والتقدير لنادي الاتحاد السكندري وجماهيره العظيمة».

وجاء اعتذار أحمد بلال بعد حالة الغضب التي أثارتها زلة لسانه خلال ظهوره الإعلامي على شاشة قناة الأهلي، ليحرص على توضيح أن ما صدر منه لم يكن مقصودًا، معربًا عن تقديره الكبير لنادي الاتحاد السكندري وجماهيره.

من جانبه، كشف أحمد جلال عن اعتذار بلال، في خطوة من شأنها المساهمة في إنهاء حالة الجدل واحتواء غضب جماهير الاتحاد السكندري، بعد الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا.

أحمد جلال أحمد بلال الأهلي الاتحاد السكندري محمد أحمد سلامة

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