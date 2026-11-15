وزير الخارجية البريطاني: الوضع الإنساني في غزة كارثي

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

الوضع الإنساني في غزة



جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس وكتب الوزير البريطاني: واليوم، توجه المملكة المتحدة وشركاؤها رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: اسمحوا بدخول المساعدات.



وتابع: يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير، كما ويتعين على إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق، بما يتيح إدخال الإمدادات الأساسية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة.

كما حث وزراء خارجية ‌أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا اليوم الأحد إسرائيل على وضع حد للتأخيرات ⁠في الوقت الراهن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

وقال وزراء الدول ‌الأربع ⁠في بيان مشترك إن 150 ألف خيمة وإمدادات ⁠حيوية أخرى لا تزال محتجزة عند الحدود، ⁠رغم أن الوضع الميداني ⁠في غزة مزر.