عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

كشف الفنان عمرو محمد رياض عن النجوم الذين يتمنى التعاون معهم في أعمال فنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الفنان يحيى الفخراني يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له في الدراما، بينما يتمنى العمل مع الفنان محمد رمضان في السينما.

وقال عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي: «أنا في الدراما نفسي أشتغل مع أستاذ يحيى الفخراني، هيبقى حلم كبير بالنسبة لي، وفي السينما ممكن أقول أستاذ محمد رمضان».

وأضاف: «محمد رمضان نجم كبير جدًا، وكون إنك تشتغل معاه ده بيعلي الواحد 180 درجة، والناس كلها بتحبه، وأعماله دايمًا ناجحة، وهو ممثل كبير جدًا ممكن أستفيد منه، ويا رب يكون لينا نصيب نشتغل مع بعض».

وعن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له محمد رمضان، أوضح عمرو محمد رياض أن النقد جزء طبيعي من ضريبة النجومية، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تضخم الأمور في أحيان كثيرة، قائلًا: «مفيش نجم مبيكونش عليه نقد أو هجوم، دي ضريبة إنك تكون نجم، والسوشيال ميديا بتهول كل حاجة».

وتابع أن الموهبة تظل الفيصل الحقيقي في تقييم الفنان، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف على موهبة محمد رمضان، وأنه يتمنى أن يجمعهما عمل فني قريبًا، مازحًا مع مقدمة البرنامج: «يا ريت من خلالك.. رمضان الجاي على طول!».

كما تحدث عمرو محمد رياض عن فيلم «أسد» بطولة محمد رمضان، مؤكدًا إعجابه بالتجربة واختلاف فكرتها، وقال: «فيلم أسد كان مختلف جدًا جدًا جدًا، والتيمة بتاعته مش معمولة كتير قبل كده، ولما اتفرجت عليه كان عندي غيرة فنية، اللي هو نفسي أكون في الفيلم ده».

وأشاد بأداء فريق العمل ورؤية المخرج محمد دياب، موضحًا أن هناك أدوارًا كثيرة يتمنى تقديمها، لكن الاختيار في النهاية يرجع إلى رؤية المخرج ومدى ملاءمة الفنان للشخصية.

https://youtu.be/t9M6SHzVVW8?si=h2CC_akFFwlkdVNj

وتحدث عمرو محمد رياض عن طلبه التعاون مع الفنان ياسر جلال فى عمل فني ، مؤكدًا أن ذلك سيكون شرفًا كبيرًا له، خاصة أنه يحرص على خوض تجارب فنية تجمعه بنجوم أصحاب خبرة وبصمة مميزة في الوسط الفني.