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السفيرة رشا حمدي تستقبل بعثة منتخب مصر في مالاوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السفيرة رشا حمدي تستقبل بعثة منتخب مصر في مالاوي

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مالاوي استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي ضمن التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة رشا حمدي سفيرة مصر في مالاوي 

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مالاوي، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ليصبح توقيت البلدين متطابقًا خلال موعد المواجهة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومدربه علي ماهر، مراناً، صباح اليوم، قبل السفر في الثالثة عصراً إلى مالاوي، استعداداً لمواجهة منتخبها، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

وفضل ماهر استبعاد محمد عبدالمنعم، مدافع المنتخب، من السفر لمالاوي لاستكمال علاجه، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب.

محمد صلاح منتخب مصر مالاوي

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