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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان رجائي تقدم حفل ختام مهرجان الطفل العربي في دورته الرابعة

الفنانة إيمان رجائي
الفنانة إيمان رجائي
أوركيد سامي

  قامت الفنانة إيمان رجائي بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام في دورته الرابعة "دورة الفنان الراحل سمير غانم" والذي أقيم على مسرح نهاد صليحة.

وتشارك إيمان رجائي أيضا كعضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الموجهة للطفل والتي تضم الفنانة القديرة عايدة فهمي، أ.د. وليد شوشة، المخرج الأردني واصف الدلالعة، الفنانة كريمة بدير، الفنان طه خليفة والفنان العماني أسامه بن زايد.

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم ألقت روان همام كلمة بداية حفل الختام.

وقدمت داليا الشايب استعراض بمشاركة مجموعة من الأطفال، وبعدها صعدت الفنانة إيمان رجائي مقدمة الحفل والقت كلمة قالت فيها : السيدات والسادة .. الحضور الكريم .. مساء الفن.. مساء جديد في حضرة مبدعينا الصغار وفي رحاب أبي الفنون "المسرح" اليوم تصل الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي إلى محطتها الأخيرة .. إلى الليلة التي يحصد فيها مبدعينا الصغار ثمرة إبداعهم .. خلال أيام المهرجان شاهدنا عروضا متنوعة أبدع فيها الأطفال بكل حماس وجسدت خيالهم وروحهم المليئة بالإبداع لتؤكد أن الطفل العربي يمتلك موهبة حقيقية تستحق الإحتفاء والدعم.

وفي كلمة الدكتورة داليا همام مؤسس ورئيس المهرجان رحبت بالسادة الحضور وشكرت جميع الذين تعاونوا على إخراج المهرجان في دورته الرابعة بشكل متميز.

وقامت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا بتكريم "صناع الورش" الفنان صدام العدله ورشة العرائس, الفنان الدكتور أسامة فوزي ورشة العرائس لذوي الهمم، الفنان إسلام إمام ورشة الإخراج، الفنانة الدكتورة جيهان الصبان ورشة الموزاييك.

كما تم تكريم من محكمين المؤتمر الفكري أ.د. شوكت المصري، ومن محكمين مسابقة الإلقاء د. خالد عبد السلام ود. حسن زكي.

الجدير بالذكر أن إيمان رجائي قامت أيضا بتقديم حفل الافتتاح الذي أقيم منذ أيام على مسرح نهاد صليحة.

الفنانة إيمان رجائي اخبار الفن نجوم الفن

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