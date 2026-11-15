التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام طائرات مسيرة، مؤكداً أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، واستخفافاً خطيراً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدياً سافراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الأمين العام للمجلس وفقا لموقع مجلس التعاون الخليجي الرسمي على أن إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على مملكة البحرين، يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفا دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها.

وجدد الأمين العام، وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس كافة.​