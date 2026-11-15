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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: 1040 شركة هندية في مصر لتعميق التصنيع المحلي

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على هامش فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي، لبحث تعزيز فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد عوض،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد المنتدى حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وافيجاي سانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وسوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى مصر.

وبحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الشركات الهندية والمصرية فرص الاستفادة من التاريخ الطويل للعلاقات الثقافية المشتركة، لتعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي الأولوية لمساندة توسعات الشركات الهندية العاملة في مصر، والتي تمثل قصص نجاحها أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة.

مصر تستضيف حاليا 1040 شركة هندية

وقال الدكتور محمد عوض إن مصر تستضيف حاليا 1040 شركة هندية، تتركز استثماراتها في القطاعات الصناعية والخدمية وتكنولوجيا المعلومات، وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وهي تعميق التصنيع المحلي، وخلق الوظائف، وتوطين التكنولوجيا، والتصدير للخارج وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهي نفس المعايير التي تعتمدها الهيئة في خطة جذب الاستثمارات الجديدة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وخطوات التحول الرقمي التي قامت بها الهيئة مؤخرا، وعلى رأسها منصة رعاية المستثمرين، والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تتيح كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر عبر بوابة واحدة.

كما قدم الدكتور محمد عوض شرحا حول منظومات عمل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، التي تقدم مزايا متنوعة تتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، ومنظومة الرخصة الذهبية التي تمنح المستثمرين كل التراخيص والتصاريح من خلال موافقة واحدة، ما يساهم في تسريع عمليات التأسيس والإنشاءات والإنتاج.

هيئة الاستثمار مصر الهند الشركات الهندية القطاعات الصناعية

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