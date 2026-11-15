جامعة أسوان تطلق فعالية «بعلمكم نرتقي» لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

استضاف المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، فعاليات مبادرة «مصر هولندا .. بعلمكم نرتقي»، وذلك على مسرح كلية الألسن بمدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور محمد الصغير، عميد كلية الآداب، ممثلًا عن الدكتور أشرف إمام عبدالراضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وعدد من عمداء الكليات.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الراضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الصغير، اليوم /الأحد/- أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تأهيل الشباب لسوق العمل، انطلاقًا من مسئوليتها في إعداد خريجين يمتلكون العلم والمهارات العملية والقدرة على المنافسة في سوق العمل المتغير.

وأضاف أن دور الجامعة لم يعد مقتصرًا على تقديم المعرفة الأكاديمية داخل قاعات الدراسة، بل يمتد ليشمل بناء الشخصية وتنمية المهارات المهنية وفتح آفاق حقيقية للتدريب والتوظيف، مشيرًا إلى أن فعالية «بعلمكم نرتقي» تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى فرص واقعية ومستقبل مهني أفضل للشباب.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر للشركة الراعية في تنفيذ المبادرة لتعاونها المثمر ومبادرتها لدعم الطلاب والخريجين، مثمنًا جهود المركز الجامعي للتطوير المهني والإدارة المركزية لرعاية الشباب في تنظيم الفعاليات التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الصغير، عميد كلية الآداب، بأسوان ، عن تقديره لاستضافة هذه الفعالية التي تحمل شعار «بعلمكم نرتقي»، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن العلم يمثل الركيزة الأساسية للتقدم، عندما يقترن بالمهارات والتطبيق العملي والقدرة على مواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتيح للطلاب والخريجين التعرف على متطلبات الوظائف الحديثة، واكتساب الخبرات التي تساعدهم على بناء مسارات مهنية ناجحة، مؤكدًا حرص جامعة أسوان على دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام أبنائها.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة سارة علي عبد المجيد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، أن المركز يمثل حلقة وصل مهمة بين الحياة الجامعية وسوق العمل، من خلال تقديم برامج وخدمات متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والاستعداد للفرص الوظيفية المتاحة.

وأضافت أن الفعالية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز التعاون مع مؤسسات الأعمال، وتقديم أنشطة تطبيقية تساعد الشباب على إعداد السير الذاتية بصورة احترافية، والاستعداد للمقابلات الشخصية، والتعرف على المهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال، بما يعزز فرصهم في الحصول على التدريب والتوظيف.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة راندا طلعت الطيب، مدير الموارد البشرية بشركة مصر هولندا، أن الشركة تحرص على دعم الشباب وإتاحة الفرص أمام الكوادر المؤهلة، مشيرة إلى أن شركة مصر هولندا استطاعت توفير 30 الف فرصة عمل على مدار عشرين عامًا من خلال مواقعها المنتشرة بمحافظة أسوان، في إطار دورها في دعم فرص التشغيل والاستفادة من الكفاءات والطاقات البشرية بالمحافظة.

وأضافت أن التعاون مع جامعة أسوان يمثل خطوة مهمة لتعريف الطلاب والخريجين باحتياجات سوق العمل، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف، مؤكدة أهمية امتلاك الشباب للمهارات العملية التي تساعدهم على اجتياز المقابلات الشخصية والاندماج في بيئة العمل.

وشهدت الفعالية تقديم عدد من العاملين بالمركز الجامعي للتطوير المهني كلمات تعريفية استعرضوا خلالها طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها للطلاب والخريجين، ودوره في التأهيل المهني وتنمية المهارات، إلى جانب التعريف بآليات الاستفادة من برامجه وأنشطته المختلفة.

كما تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب، وورشًا ونصائح عملية حول إعداد السيرة الذاتية (CV) بصورة احترافية، والاستعداد للمقابلات الشخصية، والتعرف على المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتواصل والتعرف على فرص التدريب والتوظيف.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزين، وأوائل الخريجين، تقديرًا لجهودهم وتفوقهم وتميزهم العلمي، وذلك تحت شعار «بعلمكم نرتقي»، تأكيدًا على قيمة العلم والتميز باعتبارهما أساس بناء الكفاءات القادرة على الإسهام في التنمية وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة أسوان على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز دور المركز الجامعي للتطوير المهني في إعداد كوادر شبابية مؤهلة، تمتلك أدوات النجاح والقدرة على المنافسة في سوق العمل.