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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
ولاء عادل

تتجدد المنافسة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقيان في مواجهة قوية ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، في لقاء تتجه إليه الأنظار رغم حسم المنتخبين تأهلهما إلى الدور ربع النهائي.

وتقام المباراة على أرضية ملعب «ميتروبوليتانو» في العاصمة مدريد، حيث يدخل أصحاب الأرض المواجهة بطموح مواصلة الانتصارات والحفاظ على سجلهم المثالي، فيما يأمل المنتخب الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الإسباني، والثأر من خسارة لقاء الدور الأول.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، وتنطلق المباراة في المواعيد التالية:

  • الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب «ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد أحداث اللقاء، الذي يمثل المحطة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا

يمكن لجماهير كرة القدم متابعة مباراة إسبانيا وإنجلترا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقلة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ المنافسة بينهما، إلى جانب رغبة كل طرف في إنهاء مرحلة المجموعات بنتيجة تمنحه دفعة قوية قبل الأدوار الإقصائية.

ترتيب إسبانيا وإنجلترا قبل مواجهة اليوم

تأتي إسبانيا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما حققت الفوز في مبارياتها الخمس السابقة، لتنفرد بالمركز الأول وتحسم تأهلها إلى الدور ربع النهائي عن جدارة.

أما منتخب إنجلترا، فيحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعدما قدم مستويات قوية خلال مشواره في البطولة، ونجح في تأمين بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة قبل الجولة الختامية.

وشهدت الجولة الماضية انتصار المنتخب الإسباني على نظيره التشيكي بهدفين دون مقابل، بينما حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريقان نتائجهما الإيجابية قبل صدام اليوم.

ماذا حدث في مواجهة الذهاب بين إسبانيا وإنجلترا؟

تعود آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولة إلى الجولة الأولى من دور المجموعات، عندما استضاف ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن لقاء الذهاب.

ونجح المنتخب الإسباني في الخروج بالانتصار بعدما تفوق على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة هجومية مثيرة شهدت منافسة قوية بين الفريقين حتى نهايتها.

وتمنح هذه النتيجة المنتخب الإنجليزي دافعًا إضافيًا في لقاء اليوم، إذ يتطلع إلى تعويض خسارته السابقة وإثبات قدرته على التفوق أمام أحد أبرز منافسيه في القارة الأوروبية.

دوافع المنتخبين قبل الجولة الأخيرة

يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بأفضلية معنوية وفنية، بعدما تمكن من حصد 15 نقطة دون التعرض لأي خسارة، ويأمل في الحفاظ على مستواه وإنهاء مشواره في المجموعة بالعلامة الكاملة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

في المقابل، يتعامل المنتخب الإنجليزي مع المواجهة باعتبارها اختبارًا مهمًا أمام منافس قوي، وفرصة لتحقيق انتصار جديد قبل الانتقال إلى مرحلة ربع النهائي، خاصة بعد خسارته أمام إسبانيا في افتتاح مباريات المجموعة.

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