4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

تتصدر مرتبات نوفمبر 2026 اهتمامات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار حكومي جديد يستهدف مكافأة أصحاب الأداء المتميز والمساهمين في تطوير العملية التعليمية، من خلال إقرار حافز الجدارات الذي تصل مخصصاته الشهرية إلى 4000 جنيه، وسط تساؤلات واسعة حول الفئات المستحقة للحافز، وحقيقة حصول كل معلم على هذه الزيادة، وموعد إضافتها إلى المستحقات المالية.



وأثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 5 نوفمبر الجاري، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين بالقطاع التعليمي، بعدما حدد مخصصًا شهريًا يصل إلى 4000 جنيه تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، لصرف حافز الجدارات للمعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.



لكن الحديث عن حصول كل معلم على 4000 جنيه إضافية شهريًا لا يعكس حقيقة القرار؛ فالمبلغ المحدد يمثل الحد الأقصى للمخصص الشهري المتاح للصرف، وليس زيادة ثابتة تضاف إلى رواتب جميع المعلمين دون استثناء، بينما اشترط القرار ألا تقل قيمة الحافز الفردي للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الجهات الحكومية لصرف مرتبات نوفمبر 2026، التي حددت وزارة المالية موعد بدء صرفها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وفق جدول مواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة المعلن مسبقًا.

حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم ضمن مرتبات نوفمبر 2026

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مبلغ 4000 جنيه باعتباره الحد الأقصى للمخصص الشهري الذي يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بهدف صرف حافز الجدارات للمعلمين المتميزين، وليس باعتباره مكافأة شهرية ثابتة يحصل عليها كل معلم يعمل بوزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.

ويُستخدم هذا المبلغ في منح المكافآت للمستحقين داخل كل مدرسة أو معهد، مع مراعاة عدد المعلمين العاملين بالمؤسسة التعليمية، وعدد المرشحين للحصول على الحافز، وقيمة المكافأة المقررة لكل مستفيد، وفق الضوابط التي حددها القرار الحكومي.

وفي المقابل، وضع القرار حدًا أدنى لقيمة الحافز الفردي، بحيث لا تقل المكافأة التي يحصل عليها المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، وهو ما يعني أن قيمة ما يحصل عليه كل معلم تتحدد وفق قواعد الاستحقاق وإجراءات الترشيح والاعتماد، وليس بمجرد العمل في وظيفة تعليمية.

وبالتالي، فإن مبلغ 4000 جنيه لا يمثل زيادة مضمونة لجميع المعلمين ضمن مرتبات نوفمبر 2026، وإنما يمثل سقف المخصص الشهري الذي يمكن استخدامه لصرف الحافز للمستحقين، مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للمكافأة الفردية.



كما أن شغل وظيفة تعليمية لا يمنح صاحبه الحق التلقائي في الحصول على حافز الجدارات، إذ يتطلب الأمر إثبات التميز في الأداء والمساهمة في تطوير العمل داخل المدرسة أو المعهد، إلى جانب استيفاء الشروط المحددة واستكمال إجراءات الترشيح والاعتماد.

ويبدأ تطبيق الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، مع تحديد حد أقصى للاستفادة منه يبلغ أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، ما يعني أن المعلم لا يحصل عليه بالضرورة طوال أشهر التطبيق، وإنما وفقًا لمدى استيفائه معايير الاستحقاق في كل مرة.

الفئات المستحقة لحافز الجدارات الجديد للمعلمين

يشمل قرار حافز الجدارات المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى جانب الفئات المخاطبة بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها القانون.

ويشترط أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم، وأن تُصرف مستحقاته المالية من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، بما يتفق مع الضوابط التي حددها القرار الحكومي.

ولا يمتد الحافز بصورة عامة إلى جميع العاملين داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وإنما يستهدف الفئات التعليمية التي تحقق مستويات متميزة في الأداء، وتساهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتطوير العمل داخل المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وتخضع عملية تحديد المستفيدين لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها طبيعة الأداء والإنجازات التي حققها المعلم، ومدى مساهمته في تطوير العمل، فضلًا عن استيفاء الشروط المطلوبة وتناسب عدد المستفيدين وقيمة المكافآت مع عدد المعلمين العاملين في كل مدرسة أو معهد.

ويعني ذلك أن الاستفادة من الحافز ترتبط بمدى تحقيق المعلم للمعايير المحددة، وليس بمجرد انتمائه إلى قطاع التعليم، وهو ما يجعل إجراءات التقييم والترشيح عنصرًا أساسيًا في تحديد المستحقين للمكافأة.

8 شروط للحصول على حافز الجدارات للمعلمين

وضع قرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على حافز الجدارات، إذ لا يكفي استيفاء شرط واحد دون بقية المتطلبات، كما يرتبط صرف المكافأة باستمرار توافر شروط الاستحقاق خلال الشهر المحدد للصرف.

وتتمثل أبرز شروط الحصول على الحافز في الآتي:

شغل وظيفة تعليمية مستحقة: أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.

أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين. التميز في الأداء: أن يكون المعلم متميزًا في عمله، وأن يكون قد ساهم بصورة واضحة في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

أن يكون المعلم متميزًا في عمله، وأن يكون قد ساهم بصورة واضحة في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد. استيفاء النصاب الأسبوعي: الالتزام بالنصاب المقرر من الحصص طوال شهر صرف الحافز.

الالتزام بالنصاب المقرر من الحصص طوال شهر صرف الحافز. الحد الأدنى لأيام العمل: ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر الذي يتم فيه صرف المكافأة.

ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر الذي يتم فيه صرف المكافأة. تقدير الكفاية: ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».

ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء». عدم توقيع جزاءات مؤثرة: ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.

ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز. عدم الوقف عن العمل: يتوقف صرف الحافز للمعلم الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف، مع صرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وفق أحكام القرار.

يتوقف صرف الحافز للمعلم الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف، مع صرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وفق أحكام القرار. الحد الأدنى لقيمة الحافز: ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

وتوضح هذه الشروط أن الحصول على الحافز يخضع لمجموعة من المعايير الوظيفية والمهنية، التي تستهدف ضمان توجيه المكافآت إلى المعلمين الذين يقدمون أداءً متميزًا، مع الالتزام بالحضور والنصاب التدريسي والتقييم الوظيفي المطلوب.

كما أن استمرار توافر شروط الاستحقاق خلال شهر الصرف يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد أحقية المعلم في الحصول على المكافأة، وهو ما يجعل الحافز مرتبطًا بالأداء الفعلي وليس مجرد استحقاق وظيفي ثابت.

كم مرة يحصل المعلم على حافز الجدارات خلال العام الدراسي؟

رغم أن تطبيق حافز الجدارات يمتد لمدة تسعة أشهر تبدأ من أول أكتوبر من كل عام دراسي، فإن القرار لم يجعل المكافأة استحقاقًا شهريًا ثابتًا طوال هذه الفترة، بل وضع حدًا أقصى لعدد مرات استفادة المعلم الواحد.

ونص القرار على ألا يتجاوز عدد مرات حصول المعلم على الحافز أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، وهو ما يعني أن المعلم يمكن أن يستفيد من المكافأة في أشهر محددة، دون أن يكون مستحقًا لها تلقائيًا خلال الأشهر التسعة كاملة.

وترتبط الاستفادة بمعايير التميز والضوابط المحددة، إلى جانب إجراءات الترشيح والاعتماد التي تسبق الصرف، بما يضمن توجيه المخصصات المالية إلى المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

كما يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، تنظيم حوكمة الاستحقاق من خلال وحدة القياس والجودة، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للحافز وتحديد المستفيدين وفق معايير واضحة.

ويستهدف هذا التنظيم وضع آلية لتقييم الأداء وتحديد الفئات المستحقة، مع مراعاة طبيعة العمل داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وعدد المعلمين الذين يمكن ترشيحهم للحصول على المكافأة.



الفرق بين حافز الجدارات وحافز التدريس بقيمة 2100 جنيه

يختلف حافز الجدارات الجديد عن حافز التدريس الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم زيادته إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026، إذ يخضع كل منهما لقواعد استحقاق مختلفة، ويستهدف فئات وفق طبيعة العمل والضوابط المنظمة للصرف.

فحافز التدريس يرتبط بفئات وشروط أداء التدريس الفعلي والإدارة المدرسية وفق القواعد المنظمة له، بينما يستهدف حافز الجدارات المعلمين المتميزين الذين يتم ترشيحهم بناءً على مساهمتهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار حافز الجدارات زيادة عامة تضاف بالتساوي إلى رواتب جميع المعلمين، كما لا يعني الإعلان عنه حصول كل العاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية على مبلغ إضافي ثابت.

ولا يتضمن قرار حافز الجدارات نصًا على إلغاء حافز التدريس، لكن تحديد الاستحقاقات الفعلية يخضع للقرارات المنظمة لكل حافز والضوابط المالية المعمول بها، وهو ما يستوجب التمييز بين المكافأتين عند حساب المستحقات الشهرية.

ويجب على العاملين بالقطاع التعليمي التفرقة بين الحوافز المختلفة، لأن لكل منها شروطًا وقواعد صرف مستقلة، ولا يعني استحقاق المعلم أحد الحافزين بالضرورة حصوله على الآخر، ما لم تنطبق عليه الضوابط المنظمة له.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الجاري، وفق جدول مواعيد الصرف المعلن في 29 سبتمبر الماضي.

ويأتي موعد الصرف ضمن الجدول الذي وضعته الوزارة لتنظيم حصول العاملين بالجهات الحكومية على مستحقاتهم المالية، بما يتيح توزيع عمليات الصرف على المواعيد المحددة، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية والوحدات الحسابية المختصة.

كما حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وهي مواعيد منفصلة عن موعد صرف المرتبات الأساسية، ولا تعني تقديم موعد صرف راتب نوفمبر.

وبذلك، يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 يوم الثلاثاء 24 من الشهر، بينما تُصرف المتأخرات خلال الأيام الثلاثة المحددة في بداية الشهر، وفق جدول الوزارة.

وتتزايد أهمية موعد الصرف بالنسبة للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، خاصة مع متابعة تفاصيل تطبيق حافز الجدارات الجديد، وما يرتبط به من شروط لتحديد المستفيدين وقيمة المكافآت المستحقة.

ومن المهم التمييز بين موعد صرف المرتب الأساسي وآليات صرف الحوافز الإضافية؛ فإعلان موعد المرتبات لا يعني بالضرورة أن جميع المعلمين سيحصلون على حافز الجدارات ضمن مستحقات نوفمبر، إذ يظل صرف المكافأة مرتبطًا باستيفاء الشروط وإجراءات تحديد المستحقين.