حملات مكثفة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق بمراكز ومدن وقرى دمياط

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى دمياط تنفيذ جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية، فضلاً عن تكثيف المتابعة الميدانية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة

شهد مركز ومدينة كفر سعد تنفيذ حملات نظافة بنطاق المدينة والمركز، في إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الإنارة العامة بعدد من القرى، من بينها كفر شحاتة والبدراوي، مع متابعة انتظام العمل بالوحدة الصحية بالبدراوي، وأعمال البناء والتراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

حملات نظافه

كما تواصلت حملات النظافة بمدينة السرو، حيث شملت الشوارع الرئيسية والفرعية وقطع الأراضي الفضاء، إلى جانب استمرار أعمال النظافة بكورنيش النيل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالمستوى البيئي.

وفي مركز ومدينة الزرقا، تواصلت الجهود للقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، ورفع مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أعمال التجريف

وبمركز ومدينة فارسكور، شملت الجهود متابعة أعمال التجريف والنظافة بالطرق الرئيسية والقرى التابعة، ورفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، فضلًا عن تهذيب الأشجار وتجميل الحدائق، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية.

رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات

تواصلت أعمال صيانة الإنارة العامة بعدد من المناطق، حيث شهدت مدينة السرو متابعة إصلاح كشافات الإنارة وإحلال وتجديد الخلايا المتهالكة وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة وتعزيز عوامل السلامة والأمان.

كما شهدت مدينة الزرقا أعمال صيانة وإصلاح خلايا أعمدة الكهرباء وتركيب لمبات موفرة بعزبة دياب التابعة للوحدة المحلية بالكاشف الجديد، فيما استمرت أعمال صيانة الكشافات والأسلاك البلدية بمناطق متفرقة بمدينة ميت أبو غالب.

وفي السياق ذاته، تابعت الوحدات المحلية بفارسكور أعمال صيانة الإنارة بالمدينة والقرى التابعة، إلى جانب المرور على محطة طلمبات السرو بقرية تفتيش السرو، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيعاب مياه الصرف الصحي والأمطار.

تانى تلك جهود في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أية معوقات أو شكاوى، بما يحقق الصالح العام.