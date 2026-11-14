غرفة الصناعات الهندسية تنظم زيارة لميناء دمياط لتعزيز كفاءة دعم المصنعين

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى ميناء دمياط لوفد من وحدة الدراسات الاقتصادية بالغرفة بهدف التعرف على منظومة العمل بالميناء وإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وآليات الرقابة على الصادرات والواردات بما يسهم في إعداد دراسات موضوعية تستند إلى أسس علمية لمعالجة التحديات التي تواجه المصنعين في عمليات التصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج.



وتأتي الزيارة بتكليف من المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة ومجلس إدارتها، وضم الوفد المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمشرف على وحدة الدراسات الاقتصادية، والدكتور مصطفى مدني الخبير الاستشاري للمواصفات والجودة، وعصام يحيى مسؤول وحدة الدراسات الاقتصادية، إلى جانب وليد جابر ومحمود رزق ومصطفى أحمد وأحمد الجارحي.



وكان في استقبال وفد الغرفة اللواء بحري أركان حرب رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، والمهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، والدكتور علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومؤنس سرور، مدير عام حركة البضائع.



وأكد المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، أن الزيارة تستهدف رفع كفاءة الباحثين بوحدة الدراسات الاقتصادية وزيادة وعيهم بمنظومة التجارة الخارجية، بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة مع شكاوى المصنعين المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، وإجراءات الفحص الظاهري والمعملي للسلع الصناعية ومستلزمات الإنتاج المصدرة والمستوردة.



وأضاف أن الغرفة تستهدف إعداد كوادر بحثية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في إجراءات تصدير واستيراد السلع الهندسية، بما يمكنها من تقديم خدمات حقيقية وفعالة لأعضاء الغرفة، والاستجابة للتحديات التي تواجههم على أرض الواقع.



وشملت الزيارة جولة تفقدية بميناء دمياط، تضمنت عددا من الأرصفة والدائرة الجمركية، إلى جانب زيارة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، والتعرف على طبيعة عمل عدد من معامل الفحص المتخصصة في فحص المنتجات الغذائية والأدوات والأجهزة الكهربائية والأسمنت والحديد.



كما تعرف الوفد على المعايير المرتبطة بالعمليات اللوجستية بالميناء، وإجراءات الشحن والتفريغ، وآليات العمل داخل الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الباحثين على فهم التحديات الإجرائية والفنية التي تواجه حركة التجارة الخارجية وتقديم الدعم المناسب للمصنعين.



من جانبه، قدم المهندس السعيد أبو السعود شرحا تفصيليا لمنظومة عمل الهيئة داخل الميناء، وآليات أداء الباحثين والفنيين بمعامل الهيئة المختلفة، وإجراءات فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصدرة.



وشاهد الوفد عرضا تقديميا عن ميناء دمياط والخدمات التي يقدمها، وأشاد بما شهده الميناء من تطور تكنولوجي وتوسع في البنية التحتية والخدمات، وما أسهمت به منظومة التحول الرقمي في تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، كما أشادوا بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه من معامل متخصصة وإمكانات تكنولوجية متطورة وكوادر فنية مؤهلة، في ظل قيادة اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة.



وأشاد ممثلو وحدة الدراسات الاقتصادية بالغرفة بمخرجات الزيارة، وما تضمنته من شروحات وعروض تفصيلية حول منظومة الرقابة على الصادرات والواردات وإجراءات العمل بالدوائر الجمركية بميناء دمياط، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه المعارف والخبرات في تطوير أداء الوحدة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات فنية ودراسات متخصصة تدعم تنافسية الصناعة المصرية وتذلل العقبات أمام حركة التجارة الخارجية.

