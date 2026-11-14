الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وانخفاض الرؤية

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب غدا الأحد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق وذلك بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المستقرة وتسجيل درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.
وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الشبورة المائية قد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء .. موضحة أنها سوف تتكون خلال الفترة من الساعة الثانية أو الثالثة فجرا وتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحا.
وأفادت بأن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وظهور الأجواء المشمسة، مع ضعف فرص تكون السحب المؤثرة، وهو ما يساعد على استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية.
وقالت إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى سوف تسجل 26 درجة مئوية فيما تتراوح على محافظتي الأقصر وأسوان ما بين 32 و33 درجة مئوية ليسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارا على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد.
وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية، وتنخفض إلى نحو 15 درجة مئوية بالمدن الجديدة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم الأنحاء.
وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إنها ستظل محدودة على مناطق حلايب وشلاتين وستكون خفيفة إلى متوسطة ، بينما تضعف فرص الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية ؛ نتيجة التأثر بالمرتفع الجوي.
وأشارت إلى أن طقس الغد سوف يشهد نشاطا نسبيا للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ؛ مما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.
وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة والضباب .. مطالبة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء وحذر، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور، مع مراعاة الخروج مبكرا لتجنب التأخر بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
ونصحت غانم المواطنين بعدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، والحرص على ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.
وأكدت غانم أن الشبورة المائية والضباب سيستمران خلال يومي (الاثنين والثلاثاء) المقبلين ، ومن المتوقع أن يصاحبا حالة الاستقرار الجوي على مدار الأسبوع .. موضحة أن الشبورة من الظواهر الجوية المعتادة خلال فترات الاستقرار خاصة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وحذرت من خطورة الشبورة المائية الكثيفة، باعتبارها من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق ، إذ قد تتسبب في انخفاض شديد بمستوى الرؤية الأفقية يصل إلى حد انعدامها على بعض الطرق، ما يستوجب الالتزام بإرشادات السلامة وتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة.