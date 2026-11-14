قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: تطوير خدمات نيابة الأسرة لتبسيط الإجراءات على الأوصياء والقيّمين
رئيس الوزراء يتفقد مركز جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة
شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل بشأن انتقال حمزة عبدالكريم إلى كومو الإيطالي
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية
مدبولي يزف بشرى لأصحاب المصانع بميت غمر: توسعات جديدة ومناطق استثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وانخفاض الرؤية

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب غدا الأحد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق وذلك بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المستقرة وتسجيل درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الشبورة المائية قد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء .. موضحة أنها سوف تتكون خلال الفترة من الساعة الثانية أو الثالثة فجرا وتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحا.

وأفادت بأن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وظهور الأجواء المشمسة، مع ضعف فرص تكون السحب المؤثرة، وهو ما يساعد على استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى سوف تسجل 26 درجة مئوية فيما تتراوح على محافظتي الأقصر وأسوان ما بين 32 و33 درجة مئوية ليسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارا على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية، وتنخفض إلى نحو 15 درجة مئوية بالمدن الجديدة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم الأنحاء.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إنها ستظل محدودة على مناطق حلايب وشلاتين وستكون خفيفة إلى متوسطة ، بينما تضعف فرص الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية ؛ نتيجة التأثر بالمرتفع الجوي.

وأشارت إلى أن طقس الغد سوف يشهد نشاطا نسبيا للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ؛ مما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة والضباب .. مطالبة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء وحذر، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور، مع مراعاة الخروج مبكرا لتجنب التأخر بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

ونصحت غانم المواطنين بعدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، والحرص على ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأكدت غانم أن الشبورة المائية والضباب سيستمران خلال يومي (الاثنين والثلاثاء) المقبلين ، ومن المتوقع أن يصاحبا حالة الاستقرار الجوي على مدار الأسبوع .. موضحة أن الشبورة من الظواهر الجوية المعتادة خلال فترات الاستقرار خاصة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وحذرت من خطورة الشبورة المائية الكثيفة، باعتبارها من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق ، إذ قد تتسبب في انخفاض شديد بمستوى الرؤية الأفقية يصل إلى حد انعدامها على بعض الطرق، ما يستوجب الالتزام بإرشادات السلامة وتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

الدكتورة منار غانم الضباب شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: الرئيس السيسي كان صاحب فكرة تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

صورة ارشيفية

أشرف سنجر: الهجوم السيبراني على المطارات الأمريكية يشبه الضربة العسكرية

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر المصري : استمرار الدعم الإنساني لغزة وتجاوز التحديات بمعبر رفح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد