وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير 620 فرصة عمل جديدة للشباب في مجال الأمن والحراسة، بالتعاون مع شركتين من شركات القطاع الخاص، للعمل في عدد من المواقع بالقاهرة والمحافظات، برواتب شهرية تصل إلى 11 ألف جنيه، وفقًا للوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق التي حددتها الوزارة، مع توفير مجموعة من المزايا الوظيفية، تشمل التأمين الاجتماعي والطبي والوجبات والإقامة والزيادات السنوية.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على وظائف مشرفي الأمن وأفراد الأمن، بواقع 580 فرصة عمل لدى إحدى الشركات، و40 فرصة عمل لدى الشركة الأخرى، مع اختلاف الرواتب والمؤهلات المطلوبة ومواقع العمل، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

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وظائف وزارة العمل 2026.. ما تفاصيل فرص العمل الجديدة؟

تأتي الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل ضمن جهودها المستمرة للتوسع في توفير فرص التشغيل للشباب، والعمل على الحد من معدلات البطالة، من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لإتاحة وظائف في مجالات مختلفة، برواتب ومزايا تتناسب مع طبيعة العمل.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوظائف المتاحة يبلغ 620 فرصة عمل في مجال الأمن والحراسة، موزعة على شركتين، وتتنوع بين مشرفي الأمن وأفراد الأمن، مع تحديد الرواتب الشهرية والمؤهلات والاشتراطات المطلوبة لكل وظيفة.

ما الوظائف المتاحة ضمن الـ580 فرصة عمل الأولى؟

تتضمن المجموعة الأولى من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل توفير 580 فرصة عمل في مجال الأمن والحراسة، موزعة بين وظيفتين أساسيتين، هما مشرف الأمن وفرد الأمن، وفق التفاصيل الآتية.

أولًا: وظيفة مشرف أمن

تتيح الشركة 30 فرصة عمل لشغل وظيفة مشرف أمن، برواتب شهرية تتراوح بين 9 آلاف و500 جنيه و10 آلاف و500 جنيه، وتستهدف هذه الوظائف الراغبين في العمل بمجال الإشراف الأمني، وفقًا للاشتراطات والمؤهلات التي حددتها جهة العمل.

ثانيًا: وظيفة فرد أمن

تشمل الوظائف المطلوبة 550 فرصة عمل لأفراد الأمن، برواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف و500 جنيه، للعمل في مواقع بمدينة 6 أكتوبر وأحد المصانع بالعاشر من رمضان.

وتعد هذه الوظائف العدد الأكبر ضمن المجموعة الأولى، إذ تستحوذ وظيفة فرد الأمن على 550 فرصة من إجمالي 580 فرصة عمل متاحة لدى الشركة.

ما شروط التقديم في وظائف الأمن والحراسة الأولى؟

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط والمزايا التي ينبغي توافرها للاستفادة من فرص العمل المعلنة، حيث يتعين على المتقدمين الالتزام بالاشتراطات الآتية:

الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط.

ألا يقل سن المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

توفير وجبات وإقامة للعاملين.

الحصول على تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

الاستفادة من الزيادات السنوية.

الحصول على 4 أيام راحة شهريًا.

وتتضمن المزايا المعلنة توفير الوجبات والإقامة للعاملين، إلى جانب التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي الخاص، فضلًا عن الزيادات السنوية وأيام الراحة الشهرية، وهي مزايا تستهدف توفير قدر من الاستقرار للعاملين في الوظائف المتاحة.

أين يمكن التقديم على وظائف الـ580 فرصة عمل؟

يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل الوظائف المتاحة والتقدم إليها التوجه إلى مقر الشركة على العنوان الآتي:

25 أ، عمارات العبور، صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض.

كما يمكن التواصل والاستفسار عن الوظائف وشروط الالتحاق بها من خلال الاتصال على رقم الهاتف الآتي:

01011550380.

ما تفاصيل الـ40 فرصة عمل الإضافية في مجال الأمن؟

إلى جانب المجموعة الأولى، أعلنت وزارة العمل عن توفير 40 فرصة عمل إضافية لدى شركة أخرى تعمل في مجال الأمن والحراسة، وتتوزع هذه الوظائف بين مشرفي الأمن وأفراد الأمن، مع اختلاف الرواتب والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

أولًا: وظيفة مشرف أمن

تتضمن الوظائف المتاحة 10 فرص عمل لمشرفي الأمن، برواتب شهرية تتراوح بين 9 آلاف و500 جنيه و11 ألف جنيه.

واشترطت الشركة لشغل هذه الوظائف الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، إلى جانب توافر الخبرة لدى المتقدمين، بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بالعمل في الإشراف الأمني.

ثانيًا: وظيفة فرد أمن

توفر الشركة 30 فرصة عمل لأفراد الأمن، برواتب شهرية تتراوح بين 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه.

ويشترط للالتحاق بهذه الوظائف الحصول على مؤهل ابتدائي على الأقل، وهو ما يتيح فرصة التقدم لشريحة من الشباب الحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة.

ما شروط السن والمؤهلات المطلوبة للوظائف الإضافية؟

أوضحت تفاصيل فرص العمل الإضافية أن سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 20 و50 عامًا، مع الالتزام بمتطلبات المؤهل الدراسي والخبرة وفقًا لطبيعة الوظيفة المطلوبة.

وبالنسبة لوظيفة مشرف الأمن، يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل مع توافر الخبرة، بينما تتطلب وظيفة فرد الأمن الحصول على مؤهل ابتدائي على الأقل.

وتختلف هذه الاشتراطات عن المجموعة الأولى من الوظائف، التي تشترط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وهو ما يستدعي من الراغبين في التقديم مراجعة شروط كل مجموعة قبل التوجه إلى مقر الشركة.

أين توجد مواقع العمل ضمن الـ40 فرصة الجديدة؟

تتوزع مواقع العمل الخاصة بالوظائف الإضافية على عدد من المناطق، وتشمل العين السخنة والعاشر من رمضان والتجمع الخامس.

ويتعين على المتقدمين مراعاة مواقع العمل المحددة عند الاستفسار عن الوظائف والتقدم إليها، للتأكد من ملاءمة أماكن العمل لظروفهم وإمكانية الانتظام فيها.

ما عنوان التقديم ورقم التواصل للوظائف الإضافية؟

أتاحت الشركة للراغبين في التقدم إلى فرص العمل المتاحة إمكانية التوجه مباشرة إلى مقرها على العنوان الآتي:

10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

كما يمكن الاستفسار عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم من خلال رقم الهاتف التالي:

01015825405.

كيف تستفيد من فرص عمل وزارة العمل 2026؟

يمكن للشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة البدء بمراجعة المؤهل الدراسي والسن والخبرة المطلوبة، ثم تحديد الوظيفة المناسبة من بين فرص مشرفي الأمن وأفراد الأمن، مع مراعاة اختلاف الرواتب ومواقع العمل والاشتراطات بين الشركتين.

وتوفر الوظائف المعلنة إجمالي 620 فرصة عمل في مجال الأمن والحراسة، برواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 11 ألف جنيه، وفقًا للمسمى الوظيفي والشركة التي سيعمل بها المتقدم.

وتتوزع هذه الفرص بين 580 وظيفة تشمل 30 فرصة لمشرفي الأمن و550 فرصة لأفراد الأمن، إلى جانب 40 وظيفة إضافية تشمل 10 فرص لمشرفي الأمن و30 فرصة لأفراد الأمن.

وبذلك تتيح وزارة العمل مجموعة من فرص التشغيل الجديدة للشباب في القطاع الخاص، مع تنوع المؤهلات المطلوبة ومواقع العمل والرواتب، وإمكانية الاستفسار والتقديم من خلال العناوين وأرقام التواصل المعلنة لكل شركة.