مدافع البنك الاهلي: رحيل حسام حسن "مفاجأة"

شدد محمود الجزار مدافع البنك الأهلي الحالي والنادي الأهلي السابق، على أن التواجد في الأندية الكبيرة أو الجماهيرية يجعل تقييم اللاعب مختلف وفرصه في الانضمام للمنتخب أقوى، بسبب كم الضغوطات التي تتعرض لها وحجم الخبرات الكبيرة الذي يمنحك إياه تواجدك في نادي جماهيري.

وأشار محمود الجزار، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أن هناك لاعبين لا يتحملون الضغوطات لذلك لا يتمكنون من إظهار إمكانياتهم، وهذه مزايا وعيوب التواجد في أندية كبيرة.

وأضاف “الجزار”: عدم انضمامي للمنتخب سابقًا "ليس ظلمًا"، في النهاية هي اختيارات وقناعات مدرب، أنت كلاعب تفعل ما عليك فقط، والدليل هناك لاعبين من أندية غير جماهيرية في المنتخب، كل التوفيق للكابتن علي ماهر في مهمته الجديدة ومتفائل خير بتواجده على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وكل التوفيق لكابتن حسام حسن فيما هو قادم.

وتابع لاعب الأهلي السابق: رحيل كابتن حسام حسن كان مفاجأة كبيرة، خصوصًا بعد ما قدمه في كأس العالم والحالة الجميلة التي عشناها في المونديال، ولا أعرف ماذا حدث؟، وكابتن علي ماهر هو أحسن مدرب موجود في الدوري حاليًا مع كابتن أيمن الرمادي، وبالتالي هو يستحق هذه الفرصة وإن شاء الله يستطيع تقديم الكثير لمنتخب مصر، وكلنا في ضهره بندعمه.

وأردف: كثرة النجوم أحيانًا تصبح مشكلة وأحيانًا تكون شيء جيد، الأمر متوقف على طريقة إدارة أوضة اللبس، وما الهدف من تواجد كل هؤلاء النجوم، كثرة النجوم لم تكن سبب المشاكل في الأهلي الموسم الماضي، والدليل الجيل الذهبي للنادي الأهلي كان يعج بالنجوم لكن كان هناك مدير فني قوي هو مستر مانويل جوزيه استطاع السيطرة والتحكم في أوضة اللبس بفضل شخصيته القوية، وبالتالي حدثت نجاحات كبيرة وتتويج بكل البطولات.

واختتم محمود الجزار حديثه: ما حدث الموسم الماضي في النادي الأهلي وعدم الفوز بأي بطولة، فتح الباب أمام التعليقات السلبية بشكل عام على الفريق، على الرغم من حدوث ذلك في أكبر فرق العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وغيرها من الأندية، هذا شيء طبيعي في كرة القدم وليس دومًا أوضة اللبس هي السبب.