رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التوسع في التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على الخامات المصرية في مختلف الصناعات، بما يسهم في توفير منتجات ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني .

جاء ذلك فى اطار جولة رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتى تفقد خلالها معرض منتجات لعدد من المشروعات والشركات العاملة بها؛ للاطلاع على طبيعة المنتجات والأنشطة الصناعية المختلفة التي تضمها المنطقة ومراحل التصنيع والإنتاج، ونسب الاعتماد على المكونات والخامات المحلية، وحجم إنتاجها، وفرص التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات بالقرب من محل إقامتهم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين، ويسهم في الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية والمقومات الإنتاجية المتاحة بكل محافظة.

ولفت الوزير إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمثل نموذجًا مهمًا لدور هذه التجمعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنوع الإنتاجي وخلق فرص العمل، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة تطوير المناطق الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

فيما أشار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى أن المحافظة تعمل ـ بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ـ على تهيئة المناخ الداعم للاستثمار والإنتاج وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية والصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن دعم الصناعة والاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الشركات المشاركة، التي ضمت منتجات متنوعة تعكس تعدد الأنشطة الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الاستثمارية؛ حيث شملت المعروضات أواني الألومنيوم، ومستلزمات الصيدليات والخردوات، والمحابس وخلاطات المياه، بالإضافة إلى لمبات وكشافات الـ LED، وسربنتينات الثلاجات، ومستحضرات العناية الشخصية من الشاور جيل والشامبو والزيوت، بجانب المراوح والشفاطات وصواعق البعوض، ومستلزمات طب الأسنان، وغيرها من المنتجات الأخرى.

كما شملت المنتجات المعروضة المكاتب والأثاث المدرسي، والكواشف المعملية والتشخيصية، والخزائن والمنتجات المعدنية المتنوعة، ومنتجات التكييف المركزي ووحدات التبريد والتهوية، والعبوات المعدنية والبلاستيكية والورقية، فضلًا عن عدد من المنتجات الهندسية والكهربائية، من بينها: "تايمر البوتاجاز"، ومفاتيح الكهرباء التي تعمل باللمس، وأجهزة الحماية من تغيرات التيار الكهربائي.

وخلال تفقده للمنتجات المعروضة، استمع رئيس الوزراء لشرح بشأن عدد من المصانع التي تعتمد على الخامات المصرية في عمليات التصنيع، وتتمتع بقدرات تصديرية مرتفعة في بعض المنتجات، حيث نجحت في فتح أسواق خارجية لمنتجاتها على المستويين الأفريقي والعالمي، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى شرح من أحد المُصنعين العاملين في مجال منتجات مستحضرات التجميل، الذي أوضح أن مصنعه يعتمد بنسبة 100% على الخامات المصرية في عمليات الإنتاج، وأن نشاطه بدأ بالتركيز على التصدير إلى الأسواق الخارجية، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح منتجاته بالسوق المحلية، بعد أن كان إنتاجه موجهًا بالكامل للتصدير.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع مواصلة التوسع في الأسواق التصديرية، بما يعزز توافر المنتجات المصنعة محليًا ويحد من الحاجة إلى استيراد مثيلاتها من الخارج.

وخلال الجولة، تم التنويه إلى نجاح عدد من المصانع في إنتاج سلع ومنتجات كانت السوق المصرية تعتمد في السابق على استيرادها من دول أخرى؛ حيث أصبحت هذه المصانع تنتجها محليًا وتطرحها بالسوق المصرية، بما يسهم في إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وتلبية احتياجات المستهلكين، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وفي ختام جولته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات المصرية، وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خفض فاتورة الواردات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.