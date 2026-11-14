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لو الجن الأزرق مش هسافر للاعب.. حسن شحاتة يرفض الذهاب إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لو الجن الأزرق مش هسافر للاعب.. حسن شحاتة يرفض الذهاب إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أبدى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رفضه سفر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى تركيا من أجل مصالحة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة لا تتناسب مع مكانة رئيس الاتحاد.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إنه غير راضٍ عن سفر هاني أبو ريدة إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح، موضحًا أن رئيس اتحاد الكرة لا يجب أن يسافر للاعب من أجل استرضائه والتغاضي عما حدث.

وأضاف المعلم أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يجب أن يكون من خلال توضيح الحقائق ومحاسبة المخطئ، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد كان عليه إعلان موقفه بوضوح، وليس السفر من أجل إقناع اللاعب بتجاوز الأزمة.

وعن موقفه حال طلب منه السفر إلى لاعب بصفته مديرًا فنيًا، رد حسن شحاتة بحسم: «لأ، ما أوافقش أبدًا، أبدًا، كنت لازم أرفض».

وعندما سأله مهيب عبد الهادي عما إذا كان موقفه سيختلف حال كان اللاعب هو محمد صلاح، أجاب المعلم: «حتى لو الجن الأزرق، مش هقولك حتى محمد صلاح، لو الجن الأزرق مروحش عشان أصالح لعيب».

وفي سياق آخر، تطرق حسن شحاتة إلى إمكانية أن يتسبب لاعب في رحيل مدير فني، ليرد مهيب عبد الهادي بسؤاله عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل، فأجاب المعلم: «ما هو حصل أهو»، مضيفًا: «اللي حصل ده إيه؟ أنت تقدر تقول لي اللي حصل ده إيه؟».

كما ناقش الحوار إمكانية أن يصبح لاعب كرة القدم أقوى من المدير الفني أو اتحاد الكرة، ليرد حسن شحاتة: «ما إحنا فيها أهو، أمال اللي حصل ده إيه؟».

ومن جانبه، أكد مهيب عبد الهادي خلال الحوار أن مصر أقوى من أي شخص، وأن منتخب مصر هو الباقي، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على مكانة المنتخب الوطني فوق أي اعتبارات فردية.

حسن شحاتة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة محمد صلاح المنتخب الوطني

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