إعلامي: حسن شحاته قدم درسًا في التجرد.. وحديثه عن أزمة صلاح للتاريخ وليس لحسابات أو مصالح

أشاد الإعلامي محمد فارس، بموقف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من أزمة محمد صلاح الأخيرة، مؤكدًا أن المعلم تحدث بتجرد ودون النظر إلى أي حسابات أو مصالح شخصية.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حسن شحاتة كان بإمكانه اتخاذ موقف مختلف تمامًا، خاصة في ظل حساسية تصريحاته بشأن أزمة صلاح، وما قد تسببه من إحراج لاتحاد الكرة أو إزعاج لبعض الأطراف التي تدافع عن موقفه في الأزمة.

وأضاف أن جميع الحسابات كانت تجعل من السهل على حسن شحاتة تجنب الحديث بهذه الصراحة، سواء حتى لا يغضب محمد صلاح، أو لا يحرج اتحاد الكرة، أو لا يدخل في مقارنة مع حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، الذي أصبح اسمه مرتبطًا بالمقارنة مع إنجازات المعلم.

وأكد فارس أن حسن شحاتة يمتلك من التاريخ والمكانة ما يجعله غير مضطر لمجاملة أي طرف، مشيرًا إلى أن كلمته جاءت من أجل مصلحة المنتخب الوطني، وليس لتحقيق أي غرض أو مصلحة شخصية.

وتابع أن موقف المعلم يمثل درسًا لكل من يزايد على الآخرين، متسائلًا عما إذا كان البعض سيكرر الاتهامات نفسها التي وُجهت لآخرين، رغم أن صاحب الموقف هو حسن شحاتة، أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن حسن شحاتة يرى محمد صلاح لاعبًا عظيمًا، ويشيد به باستمرار، موضحًا أن مكانة صلاح وأرقامه وإنجازاته الاحترافية لا تقبل التشكيك، لكن الإشادة به لا تمنع قول الحقيقة وتحديد ما يصح وما لا يصح.