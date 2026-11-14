مصر وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع رادوسواف سيكورسكي، وزير خارجية بولندا، اليوم السبت ١٤ نوفمبر، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الامارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، والتي تحتفل بمئويتها عام ٢٠٢٧.

كما بحث الوزيران تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضع حداً للصراع وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود ويحافظ على استقرار سلاسل إمداد الحبوب.