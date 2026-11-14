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لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مع  الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ في منتدى صير بني ياس المنعقد بالإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي حيث أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل. 

كما تم تناول تطورات الأوضاع، في السودان والجهود الرامية، إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية

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