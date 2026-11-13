نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي تزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لعقد محادثات الأمن الاقتصادي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن نائبة وزير الخارجية الثانية "كيم جينا" ستزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول التعاون في الأمن الاقتصادي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن "كيم" ستقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام بدءا من يوم الأحد. ومن المقرر أن تعقد محادثات مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية "جاكوب هيلبرج" يوم الاثنين لمناقشة التعاون في تعزيز سلاسل التوريد وتشجيع التجارة والاستثمار بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأضافت أن نائبة الوزير ستحضر المنتدى الاقتصادي العاشر الكوري الأمريكي بين القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء، وستلقي كلمة رئيسية حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، لا سيما في قطاعي بناء السفن والطاقة.

وأشار البيان إلى أن "كيم" تخطط أيضا للقاء شخصيات أكاديمية في إطار جهود التواصل لتعزيز الدعم داخل الولايات المتحدة للعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ظل التغيرات في تشكيلة الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.