خبيرة أمن معلومات: عطل خدمات مايكروسوفت ناتج عن خلل تقني داخلي وليس هجومًا سيبرانيًا

قالت مايا زغيب خبيرة أمن المعلومات، إن العطل الذي ضرب خدمات شركة مايكروسوفت بدأ خلال الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم، مؤثرًا على مجموعة واسعة من الخدمات التي يعتمد عليها المستخدمون والشركات والمؤسسات الحكومية في عدد كبير من الدول والمناطق، مؤكدة أن المعطيات المعلنة لا تشير إلى تعرض الشركة لهجوم سيبراني.

وأضافت زغيب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد عيد، أن خدمات مايكروسوفت بدأت في العودة إلى العمل في لبنان قبل ساعات، وفي مقدمتها خدمة البريد الإلكتروني «Outlook»، موضحة أن العطل امتد أيضًا إلى خدمات أخرى، من بينها «Microsoft Teams»، فضلًا عن خدمات الأمن والحماية التابعة للشركة، ما تسبب في اضطراب أعمال عدد كبير من المستخدمين والجهات والمؤسسات.

وأوضحت خبيرة أمن المعلومات أن إدارة مايكروسوفت أرجعت سبب العطل إلى مشكلة في أحد مكونات البنية التحتية المسؤولة عن المصادقة على الهوية وتوجيه الاتصالات، مشيرة إلى أن ما حدث يُصنف باعتباره خللًا تقنيًا داخليًا، وليس هجومًا إلكترونيًا، وفقًا للتوضيحات الصادرة عن الشركة.