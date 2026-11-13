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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مد الخدمة 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل جديدة لمعلمي الأزهر في مشروع القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عددًا من التيسيرات الجديدة لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، في مقدمتها تنظيم مد الخدمة بعد بلوغ سن المعاش لمدة تصل إلى 3 سنوات.

و جاءت هذه التعديلات في إطار جهود معالجة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصصات التي تحتاج إليها العملية التعليمية، بما يضمن استمرار انتظام الدراسة.

و أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لسد العجز في عدد المعلمين بقطاع التعليم الأزهري.
 

في هذا الصدد، نصت المادة 93 مكرر (17)، على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مد الخدمة بعد المعاش لمدة 3 سنوات

وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."

مجلس النواب سن المعاش بلوغ سن المعاش الأزهر الشريف هيئة التعليم أعضاء هيئة التعليم

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