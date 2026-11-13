قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة.. المواعيد وأماكن سيارات الشرب
إيران.. انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بمضيق هرمز
ترامب يلوح بشن حملة عسكرية ضد كوبا
عطل واسع بمنصات مايكروسوفت يؤثر على خدمات حكومية وشركات في اليابان
ذهبك بدون فاتورة؟.. شعبة الذهب تكشف تفاصيل النموذج الجديد وتحسم حقيقة الرسوم
الحرس الثوري: قواتنا المسلحة ستسحق جذور الظلم والاستبداد دون قيود جغرافية
روسيا.. الدفاعات الجوية تتصدى لـ 467 مسيرة
من الالتزامات للتنفيذ الفعلي.. صندوق «قادرون باختلاف» يكشف خطته لتمكين ذوي الإعاقة بالمحافظات
موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة
هل يجب حضور خطبة الجمعة أم يجوز تركها؟.. الإفتاء تجيب
منافسة داخل الديمقراطيين.. أبرز منتقدي إسرائيل يتحدى شومر على زعامة مجلس الشيوخ
أزمة ثقة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة بسبب شركة الكرة.. ومخاوف من استغلال الملف انتخابيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تعرض سيدنا محمد للسحر؟.. عالم بالأزهر يكشف تفاصيل الواقعة

السحر
السحر
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد هاشم البطريق، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر والمرض، موضحًا أن ذلك حدث بعدما عقدت امرأة يهودية 11 عقدة بشعر ذيل الحصان.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تعرضه للمرض، ورقاه حتى شفاه الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن ما تعرض له الرسول كان من الأمور الروحية.

سبب نزول المعوذتين

 

ولفت الدكتور أحمد هاشم البطريق إلى أن سورتي الفلق والناس، المعروفتين بالمعوذتين، نزلتا بسبب ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، مؤكدًا أهمية عدم تجاهل الجانب الديني، مع الأخذ في الاعتبار ما يقدمه العلم من تفسيرات ومعارف.

كما أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن السحر والحسد وردا في القرآن الكريم كجزء من الظواهر التي قد تؤثر على الإنسان، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، فجاء سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله ليقوم برقيته  وتخليصه منه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، أن من ينشر بعض الأمور الخاصة بمنزله عبر السوشيال ميديا معرض للسحر والحسد، ولذلك ننصح المواطنين بعدم نشر أي أشياء خاصة على منصات السوشيال ميديا، التي تتضم ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أن الحسد قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تصل إلى الموت، ولذلك يجب على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد تناول موضوع الحسد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى خطورته وواقعيته.

وأوضح أن الحسد أمر حيقي علينا أن نعلمه، ونحرص على الحفاظ على أولادنا وما نملك من أعين الغير.


 

الأزهر الأزهر الشريف السحر علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

الحسين عموتة

خاص| عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي في يناير.. اتفاق مع سيد عبد الحفيظ بشأن الراحلين

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: جماعة الإخوان الأكثر خطورة حاليًا وتهديدها قد يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة

أرشيفي

روسيا تعلن اعتراض وتدمير 1198 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة الليل

شعار الجامعة العربية

الجامعة العربية تعزي الإمارات في ضحايا حادث الفجيرة المروري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد