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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي في يناير.. اتفاق مع سيد عبد الحفيظ بشأن الراحلين

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عمرو مصطفى

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج 3 لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ في ظل صعوبة حصولهم على فرص مشاركة منتظمة خلال المرحلة القادمة.

عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن الحسين عموتة اتفق مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف كرة القدم، على إعارة الثلاثي محمد عبد الله وكريم الدبيس وأحمد خالد كباكا خلال ميركاتو يناير.

وأوضح المصدر أن قرار الإعارة جاء بعد تقييم المدير الفني لاحتياجات الفريق، حيث يرى صعوبة حصول اللاعبين الثلاثة على فرص كافية للمشاركة في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في المراكز التي يجيدون اللعب بها.

وأضاف أن عموتة يفضل منح الثلاثي فرصة المشاركة بشكل منتظم مع أندية أخرى خلال النصف الثاني من الموسم، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، بدلًا من استمرارهم على مقاعد البدلاء.

وأشار المصدر إلى أن سيد عبد الحفيظ بدأ التنسيق بشأن ملف إعارة اللاعبين؛ تمهيدًا لدراسة العروض التي ستصل للنادي، وحسم وجهة كل لاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، في إطار خطة إعادة ترتيب قائمة الأهلي خلال يناير.

الحسين عموتة الأهلي سيد عبد الحفيظ محمد عبد الله وأحمد خالد كباكا

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