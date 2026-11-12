الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا حادًا منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك في أول تعاملات مسائية له اليوم الخميس 12-11-2026.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم مقدار 215 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5995 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6851 جنيها للشراء و6805 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6238 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5995 جنيها للشراء و5955 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5138 جنيها للشراء و5104 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3996 جنيها للشراء و3970 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3894 دولارا للشراء و3893 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.96 ألف جنيه للشراء و47.64 ألف جنيه للبيع.