ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التداولات

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أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,828.09 بارتفاع وقدره 3.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال و قطاع الصناعات و قطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 857.29. بارتفاع وقدره 7.73 عن معدل الإقفال السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 4,691,567 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 932,165 دينار بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 134 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث مثلت قيمة الأسهم المتداولة ما نسبته 70.32% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.