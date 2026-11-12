قرار جمهوري بتعيين مروة الشريعي عميدا لكلية الالسن بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور مروة محمد وجدي الشريعي الأستاذ بكلية الالسن عميدًا لكلية الألسن بالجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص التهاني بهذه الثقة الغالية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الجديد، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تُسهم في دعم مسيرة الكلية، وتعزيز مكانة الجامعة وتقدمها في مختلف المجالات الأكاديمية والفنية.

وأكد أن الجامعة تواصل دعمها لكافة كوادرها الأكاديمية، بما يحقق رؤيتها في التميز المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.