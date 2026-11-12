محافظ المنيا يسلم 250 عقدًا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بملوي

في خطوة تستهدف إنهاء ملفات التقنين وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني لهم مع الحفاظ على حقوق الدولة، سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 250 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي.

وأكد المحافظ أن المنيا تصدرت محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بإجمالي متحصلات تقترب من 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى فحص أكثر من 12 ألف طلب وتحرير 4708 عقود وفقًا لأحكام القانون. وأضاف أن المنظومة شهدت إقبالًا متزايدًا عقب صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث استقبلت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 28 ألف طلب.

وأوضح كدواني أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي بدأت تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد، من خلال مبادرة تسليمها بمقار الوحدات المحلية للمراكز، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مشقة السفر والانتقال إلى ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن عقود التقنين تمنح المواطنين وأسرهم الاستقرار والحماية القانونية، وتتيح لهم الاستفادة من المزايا المرتبطة بتوفيق أوضاعهم، ومنها إنشاء الحيازة الزراعية واستخراج كارت الفلاح وصرف الأسمدة والاستفادة من التسهيلات البنكية، وفقًا للضوابط المنظمة.

مطالب المواطنين

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومناقشتها، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات للجادين، وسرعة فحص الطلبات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها لجنة استرداد أراضي الدولة والمساحة العسكرية، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية، بما يحقق التوازن بين صون حق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود شعيب، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع من المواطنين المستفيدين وأسرهم، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة في تسهيل إجراءات التقنين، مشيدين بمبادرة تسليم العقود بمقار المراكز لما توفره من وقت وجهد، وتتيح لهم استلام عقودهم بالقرب من محل إقامتهم ووسط أسرهم.

