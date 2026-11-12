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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماتيو جاروني: عملت كومبارس بفيلم للمخرج العالمي فيليني

ندوة ماتيو جاروني
ندوة ماتيو جاروني
سعيد فراج

بدأ، منذ قليل، ماستر كلاس المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، في أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 47، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. 

وقال ماتيو جاروني، خلال الماستر كلاس، إنه تأثر بالمدرسة السينمائية الإيطالية في طفولته وشبابه وقت أن كانت السينما الإيطالية من أقوى السينمات في العالم، وتعلم من كبار المخرجين الإيطاليين. 

وأضاف أنه وهو شاب في عمر الـ 19 عاما، عمل كومبارس بفيلم للمخرج العالمي فيديريكو فليني، وتعامل معه عن قرب وتعلم منه الكثير، مشيرا إلى أنه من المفيد أنه تعلم من كبار المخرجين ولكنه لا يجب أن يقلدهم.

انطلاق الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

افتتحت أمس، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم وصُنّاع السينما المصرية والعربية والعالمية، والشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية، في ليلة تحتفي بخمسين عامًا من تاريخ المهرجان، وتفتح فصلًا جديدًا من مسيرته التي بدأت عام 1976.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، الحائز على جائزتي أوسكار، ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة. 

ويستعيد الفيلم كواليس ميلاد شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، وكفاح النجم سيلفستر ستالون من أجل تقديمها على الشاشة، في اختيار يحمل دلالة خاصة، إذ يعود إلى عام 1976، الذي شهد ظهور فيلم «روكي» وانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتلتقي الحكايتان مجددًا بعد خمسين عامًا.

وتأتي الدورة الجديدة امتدادًا لمسيرة انطلقت في 16 أغسطس 1976، بمبادرة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الكاتب والصحفي الكبير كمال الملاخ، الذي وضع حجر الأساس لمهرجان أصبح، على مدار خمسة عقود، أحد أبرز الملتقيات السينمائية في المنطقة، ومنصة تجمع المبدعين وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم السينما المصرية والعربية وتعزيز حضورها الدولي.

وتشهد الدورة السابعة والأربعون مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن برنامج يجمع أحدث الإنتاجات المصرية والعربية والعالمية، ويضم الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والكلاسيكيات السينمائية المرممة. ويعكس هذا التنوع حرص المهرجان على تقديم تجارب فنية متعددة، وإتاحة مساحة للتفاعل بين الثقافات والرؤى السينمائية المختلفة.

وعلى صعيد الأنشطة المهنية، تنطلق فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، ببرنامج حافل بالمحاضرات المتخصصة، واللقاءات الحوارية، والحلقات النقاشية، وورش العمل، إلى جانب فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، ومبادرة «من الكتاب إلى الشاشة»، التي تُقام للمرة الأولى هذا العام، بمشاركة نخبة من الخبراء وصُنّاع السينما المصريين والدوليين، بهدف دعم المواهب وتطوير المشروعات السينمائية وفتح مسارات جديدة للتعاون المهني.

وتتواصل عروض الدورة السابعة والأربعين حتى 20 نوفمبر الجاري، عبر مجموعة من دور العرض والمواقع الثقافية في القاهرة، تشمل دار الأوبرا المصرية، وسينما الزمالك، وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسينما زاوية، وسينما التحرير، إلى جانب ڤوكس سينما بمول مصر وسيتي سنتر ألماظة، بما يمنح جمهور السينما فرصًا متنوعة لمتابعة الأفلام والمشاركة في فعاليات المهرجان.

ومع انطلاق دورته السابعة والأربعين، يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دوره في الاحتفاء بالإبداع السينمائي، واكتشاف الأصوات الجديدة، وتعزيز التواصل بين صُنّاع الأفلام والجمهور، مستندًا إلى إرث يمتد لخمسين عامًا من الحكايات والتجارب واللقاءات التي جعلت من القاهرة محطة أساسية على خريطة السينما العالمية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد ضمن فئة المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صُنّاع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في تطوير صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ماتيو جاروني المخرج الإيطالي ماتيو جاروني فليني فيديريكو فليني

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