أبطال الأولمبياد الخاص يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بدعوة كريمة من الفنان القدير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسفير الأولمبياد الخاص الدولي، شارك أبطال الأولمبياد الخاص المصري في حفل افتتاح المهرجان، في حضور مميز على السجادة الحمراء، ليؤكدوا أن التميز والإبداع لا يعرفان حدودًا، وأن أبطالنا يستحقون التألق في مختلف المحافل الفنية والثقافية.

وشهدت المشاركة حضور أربعة من أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وهم: مهند معوض، وأحمد سالم، وجنات محمود، وبريهان محمد سليمان، ورافقهم الدكتور إكرامي الجمال، مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري، ومحمد سرور، مدير مبادرة المدارس والشباب.

ومن جانبه، أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدور الذي يقوم به الفنان القدير حسين فهمي، بصفته سفيرًا للأولمبياد الخاص الدولي، مؤكدًا أن دعمه لرسالة الحركة يتجاوز حدود المشاركة الرمزية، ليعكس نموذجًا مهمًا لتوظيف القوة الناعمة للفن والثقافة في تعزيز الدمج المجتمعي وتغيير الصور النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وأضاف أن وجود شخصية فنية وثقافية بحجم حسين فهمي ضمن سفراء الأولمبياد الخاص يمثل قيمة مضافة على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في توسيع دائرة الوعي برسالة الأولمبياد الخاص والوصول بها إلى شرائح جديدة من المجتمع، مشيرًا إلى أن مشاركة الأبطال على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحمل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في الحضور والمشاركة والتألق في مختلف مجالات الحياة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز قيم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية للمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات، بما يعكس قدراتهم وإمكاناتهم ويعزز حضورهم كشركاء فاعلين في المجتمع.

وتجسد هذه الدعوة أهمية الشراكة بين الفن والرياضة في نشر ثقافة الدمج والاحتفاء بالتنوع والاختلاف، وتؤكد أن أبطال الأولمبياد الخاص لا تقتصر إنجازاتهم على الملاعب ومنصات التتويج، بل تمتد إلى مختلف ساحات الإبداع والحياة المجتمعية.