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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الألعاب الإلكترونية تتلاعب بالعقول وتعيد تشكيل الشخصية.. تحذير من مخاطر الإدمان الرقمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه وتمضية الوقت، بل أصبحت تمثل تحديًا نفسيًا وسلوكيًا متزايدًا، في ظل قدرتها على التأثير في طريقة التفكير وتشكيل الشخصية والتحكم في الدوافع، وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاساتها على الأطفال والشباب ومستقبلهم النفسي والاجتماعي.

الألعاب الإلكترونية تتحكم في العقول وتدفع إلى الإدمان

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من التأثيرات النفسية للألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أنها أصبحت تتلاعب بالعقول والسلوكيات بصورة منهجية، من خلال استغلال نظام المكافآت والدوافع النفسية، بما يؤدي إلى إفراز ما وصفه بـ«الدوبامين الرقمي»، ويدفع إلى الإدمان.

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وأوضح أن خطورة هذه الألعاب وصلت إلى حد جعلها أكثر أهمية لدى بعض الأطفال من احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الترفيه، بل يمتد إلى تشكيل الشخصية وأنماط التفكير.

وهم السيطرة وسيكولوجية المغامرة.. مخاطر تهدد مستقبل الأطفال

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن الألعاب الإلكترونية قد تسهم في تشكيل شخصية تميل إلى المغامرة والمقامرة، من خلال ما يعرف بـ«وهم السيطرة» و«مغالطة المقامر»، حيث يعتقد اللاعب أنه قادر على التحكم في النتائج وتحقيق المكاسب بصورة متكررة.

وأضاف أن هذه الحالة قد تدفع الإنسان إلى المجازفة بحياته ومستقبله وتعليمه وهويته دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر، نتيجة ارتباطه النفسي بالانتصارات والمكافآت التي توفرها الألعاب الرقمية.

موت الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية

الهروب الرقمي يعزز الوهم ويضعف القدرة على مواجهة الواقع

وأوضح وليد هندي أن الإقبال على الألعاب الإلكترونية يرتبط في كثير من الأحيان بالضغوط الحياتية، حيث يلجأ إليها الفرد باعتبارها وسيلة للهروب من الواقع، ويبدأ في التعامل مع الانتصارات داخل اللعبة باعتبارها نجاحًا حقيقيًا في حياته.

ولفت إلى أن هذا التصور الوهمي قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الإنسان على مواجهة المشكلات والتوصل إلى حلول ابتكارية، فضلًا عن التأثير في هويته النفسية وشخصيته الواقعية، محذرًا من تحول الألعاب الإلكترونية إلى وسيلة مؤثرة في تشكيل الوعي والسلوك.

الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية

وشدد استشاري الصحة النفسية على ضرورة البدء من الأسرة في مواجهة التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية، من خلال تخصيص وقت للتفاعل المباشر مع الأبناء، ومشاركتهم الأنشطة المختلفة، وتعزيز الحوار والعلاقات الإنسانية بعيدًا عن الشاشات.

وأكد أن الحل لا يتمثل في منع الألعاب الرقمية بشكل كامل، وإنما في وضعها ضمن إطار متوازن باعتبارها نشاطًا ثانويًا إلى جانب اللعب الحقيقي، مع تدريب الأطفال على التحكم في الاندفاع والتفكير المنهجي، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وتعزيز الشعور بالانتماء والهوية الحقيقية.

العلاقات الإنسانية الصحة النفسية الألعاب الإلكترونية الدوبامين الرقمي

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