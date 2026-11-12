استشاري: الألعاب الإلكترونية تتلاعب بالعقول وتعيد تشكيل الشخصية وتدفع إلى الإدمان

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من التأثيرات النفسية الخطيرة لـ الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت قادرة على التحكم في العقول والسلوكيات، وتشكيل أنماط التفكير والشخصية، من خلال استغلال نظام المكافآت والدوافع النفسية، بما يؤدي إلى إفراز الدوبامين الرقمي ويدفع إلى الإدمان.

وأوضح وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الألعاب الإلكترونية قد تجعل الأطفال يفضلون اللعب على احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد إلى تكوين شخصية الفرد، خاصة مع ما تخلقه من سيكولوجية المغامرة ووهم السيطرة، اللذين يدفعان الإنسان إلى الاعتقاد بقدرته على التحكم في النتائج، وهو ما قد يجعله أكثر اندفاعًا وميلًا إلى المقامرة والمخاطرة بمستقبله وتعليمه وهويته دون إدراك.

وقال إن اللجوء إلى الألعاب الإلكترونية غالبًا ما يرتبط بالضغوط الحياتية، حيث يعتقد اللاعب أن تحقيق الانتصارات داخل اللعبة يمثل نجاحًا في حياته الواقعية، وهو تصور وهمي قد يؤدي إلى ضعف القدرة على مواجهة المشكلات والتفكير الابتكاري، فضلًا عن التأثير في الهوية النفسية للإنسان.

وشدد استشاري الصحة النفسية على أهمية دور الأسرة في مواجهة هذه المخاطر، من خلال تخصيص وقت للتفاعل المباشر مع الأبناء، ومشاركتهم أنشطة متنوعة، وتعزيز الحوار والعلاقات الإنسانية، مؤكدًا أن الألعاب الرقمية ليست ممنوعة، ولكن يجب أن تكون نشاطًا ثانويًا إلى جانب اللعب الحقيقي، مع تدريب الأطفال على التفكير المنهجي والتحكم في الاندفاع، بما يساعدهم على بناء شخصية متوازنة وتعزيز الشعور بالانتماء والهوية الحقيقية.