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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بمشاركة 7 دول عربية.. اجتماع بالرباط لمناقشة مستقبل التنمية الإدارية حتى 2030.. التمويل الذاتي والتحوّل الرقمي في المقدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعه النصف سنوي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ورأس الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بمشاركة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس ، ويضم مصر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا والكويت، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، والتي تستهدف تعزيز دور المنظمة باعتبارها بيت خبرة ومرجعية متخصصة في دعم جهود التنمية الإدارية وتطوير الإدارة العامة بالدول العربية.

تحسين كفاءة الإنفاق

وتتضمن الخطة مجموعة من المحاور ، من أبرزها تنمية وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الاستشارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، وتحديث النموذج التشغيلي وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع الشراكات العربية والدولية.

وخلال المناقشات، أكد المهندس حاتم نبيل ضرورة توثيق الخطوات  التي تمت في  تنفيذ الخطة الاستراتيجية  السابقة 2022-2026 للاستفادة من تلك التجربة، ومراجعة التطوير والرؤية في ضوء الذي تحقق في الخطة مبرزاً ايضاً أهمية أن تستند الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة إلى أسس تنظيمية ومالية واضحة تضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها ودعم اداء المنظمة ، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن في توزيع التكلفة المالية للمشروعات على سنوات التنفيذ، وإجراء دراسة متكاملة للأثر   المتوقع، بما يشمل تقدير الاحتياجات التمويلية ومصادر الإيرادات.

كما بحث الاجتماع  الخطوات المرتبطة بتحول المنظمة للاعتماد بالكامل على التمويل الذاتي، حيث اكد المهندس حاتم نبيل أهمية الاستفادة من تجارب المنظمات الاخرى التابعه لجامعة الدول العربية في مجال التحول إلى التمويل الذاتي، للوقوف على الممارسات والنماذج التي يمكن الاسترشاد بها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية للمنظمة.

وشدّد كذلك على ضرورة دراسة الآثار التنظيمية والمؤسسية المترتبة على تنفيذ الخطةفي اطار التمويل الذاتي ودور المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة، ومدى الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي لأمانة المنظمة، بما يحقق التوافق بين المهام المستهدفة والموارد البشرية المتاحة.

وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمنظمة، بالتعاون مع الخبراء من الجهات المعنية ببعض الدول الاعضاء ومن ضمنها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، في إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة ، وضمان الجودة ومراجعة المخرجات.

 وأكد المهندس حاتم نبيل أن مشاركة مصر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم العمل العربي المشترك، والإسهام في تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.

ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في إطار متابعة ودعم جهود  المنظمة ولتعزيز دورها في توفير الخبرات والاستشارات والبرامج المتخصصة التي تسهم في الارتقاء بكفاءة اداء المؤسسات الحكومية العربية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السعودية السودان عمان المغرب ليبيا الكويت

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