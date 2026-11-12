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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من التعليم بشأن قرارات تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات من الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب عاجل وجهته إلى مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، من قيام بعض المديريات بإصدار نشرات وتعميمها على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمختلف أنواعها، تتضمن اجتهادات في تفسير ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من طلاب وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة.


وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، تنص على أنه : حرصاً على الصالح العام، وسير العمل والعملية التعليمية بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، وحفاظًا على الإيرادات المحققة للوفاء بالالتزامات ، شددت على ما يلي :

  •  الالتزام بمضمون ما يرد بالقرارات الوزارية الصادرة، بشأن تحصيل الرسوم، والغرامات، والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمراحل لتعليم المختلفة وبجميع أنواعها.
     
  • الامتناع عن إصدار أية نشرات تفسيرية خاصة بأي أمور مالية سواء كانت صادرة لتحصيل أي إيرادات، أو صرف مستحقات إلا بعد الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار.
     
  •  التنبيه على الوحدة الحسابية بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لإتخاذ اللازم ومراعاة الدقة الكافية عند تنفيذ القرارات الوزارية وخاصة الإيرادات المحققة بحساباتها، وبالحساب الموحد الخاص لكل إدارة تعليمية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، القرار 116 لسنة 2026 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم ( العام والفني ) 
 

وقد نص قرار وزارة التربية والتعليم ، على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

  • من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 320 جنيه
  • الصف الأول الثانوي العام : 545 جنيها
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام : 530 جنيها
  • الصف الأول بالعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته 5-3  سنوات : 245 جنيها
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفاني بكافة أنواعه وأنظمته 5-3 سنوات : 230 جنيها


وشدد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على قسطين في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب وكود الطالب للطلاب غير المصريين طبقا لما يلي :
 

  • من مرحلة رياض الأطفال لنهاية الحلقة الإعدادية : القسط الأول أول أكتوبر 2026 بقيمة  255 جنيها + القسط الثاني أول فبراير 2027 بقيمة 65 جنيها


 

  • الصف الأول الثانوي العام : القسط الأول أول أكتوبر 255 جنيها + القسط الثاني أول فبراير 2027 115 جنيها
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : القسط الأول أول أكتوبر 415 جنيها + القسط الثاني أول فبراير 115 جنيها
  • الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : القسط الأول أول أكتوبر 200 جنيه + القسط الثاني أول فبراير 45 جنيه
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : القسط الأول في أول أكتوبر 185 جنيه + القسط الثاني في أول فبراير 45 جنيها 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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