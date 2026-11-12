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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
رنا عصمت

اختارت الفنانة إلهام شاهين اللون الأحمر الملكي لتطل به على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ظهور لافت حمل الكثير من التفاصيل الأنيقة.

إطلالة الهام شاهين..

وجاء اختيار إلهام شاهين لفستان طويل باللون الأحمر الداكن، بتصميم يجمع بين الأناقة والفخامة، حيث تميز بأكمام طويلة من خامة شفافة، وزخارف وتطريزات لامعة امتدت على أجزاء الفستان، لتمنحه مظهرا غنيا بالتفاصيل.

واعتمد التصميم على تحديد منطقة الخصر، مع تنورة واسعة مزينة بالتطريزات، وهو ما أضفى على الإطلالة انسيابية واضحة أثناء ظهورها أمام عدسات المصورين.

ونسقت إلهام شاهين الفستان مع حقيبة يد باللون الفضي وإكسسوارات لامعة، بينما اختارت ترك شعرها مموجا ومنسدلا على كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

وقدمت إلهام شاهين من خلال هذه الإطلالة اختيارا يعتمد على قوة اللون والتفاصيل المطرزة، لتكون واحدة من النجمات اللاتي لفتن الانتباه خلال افتتاح المهرجان.

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إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء تفاصيل إطلالتها الهام شاهين صور الهام شاهين حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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بالصور

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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