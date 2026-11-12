مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

اختارت الفنانة إلهام شاهين اللون الأحمر الملكي لتطل به على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ظهور لافت حمل الكثير من التفاصيل الأنيقة.

إطلالة الهام شاهين..

وجاء اختيار إلهام شاهين لفستان طويل باللون الأحمر الداكن، بتصميم يجمع بين الأناقة والفخامة، حيث تميز بأكمام طويلة من خامة شفافة، وزخارف وتطريزات لامعة امتدت على أجزاء الفستان، لتمنحه مظهرا غنيا بالتفاصيل.

واعتمد التصميم على تحديد منطقة الخصر، مع تنورة واسعة مزينة بالتطريزات، وهو ما أضفى على الإطلالة انسيابية واضحة أثناء ظهورها أمام عدسات المصورين.

ونسقت إلهام شاهين الفستان مع حقيبة يد باللون الفضي وإكسسوارات لامعة، بينما اختارت ترك شعرها مموجا ومنسدلا على كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

وقدمت إلهام شاهين من خلال هذه الإطلالة اختيارا يعتمد على قوة اللون والتفاصيل المطرزة، لتكون واحدة من النجمات اللاتي لفتن الانتباه خلال افتتاح المهرجان.