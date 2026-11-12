لاعب سامسون سبور عن محمد صلاح: شعرت بالانبهار أمام هذا النجم

تحدث أوسكار أولينشليجر، لاعب سامسون سبور، عن انطباعه بعد مواجهة محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وكان طرابزون سبور قد حقق فوزًا كبيرًا على سامسون سبور بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جالطة سراي المتصدر، وفقًا للمعلومات الواردة.

لاعب سامسون سبور يتحدث عن مواجهة محمد صلاح

وقال أولينشليجر، في تصريحات نقلتها صحيفة «Bold» الدنماركية، إنه شعر بانبهار كبير عند مشاهدة محمد صلاح، معتبرًا أن نجم طرابزون سبور كان أول لاعب خلال مسيرته الكروية يترك لديه هذا الانطباع.

وأضاف: «يمكنني القول إن صلاح كان أول لاعب في مسيرتي المهنية أنظر إليه وأفكر: يا إلهي، لقد شعرت حقًا بنوع من الانبهار أمام هذا النجم».

وتابع لاعب سامسون سبور حديثه عن قائد منتخب مصر، قائلًا: «إنه شخصية ذات ثقل كبير، وأرقامه تتحدث عن نفسها، كان الأمر يبدو أشبه بالخيال».

أولينشليجر: لا يمكن إظهار احترام زائد للمنافس داخل الملعب

واختتم أولينشليجر تصريحاته بالتأكيد على أنه حرص على وضع إعجابه بمحمد صلاح جانبًا بمجرد انطلاق المباراة، والتعامل معه باعتباره منافسًا داخل أرض الملعب.

وأوضح: «عندما تكون داخل الملعب، لا يمكنك السماح لنفسك بإظهار قدر من الاحترام يفوق الحد المناسب».