موعد مباراة السودان والسنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب السودان مواجهة قوية أمام نظيره السنغالي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويحل المنتخب السوداني ضيفًا على السنغال، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب «عبد الله واد» بالعاصمة داكار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بعدما حصد 4 نقاط خلال أول جولتين، بينما يمتلك منتخب السودان 3 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على بطاقات التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة السودان والسنغال

تنطلق مباراة السودان والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة السودان والسنغال

تُنقل مباراة السودان والسنغال عبر قناة beIN Sports 2 HD، ضمن تغطية شبكة قنوات بي إن سبورتس لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.